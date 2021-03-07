FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -10
74.43р88.93р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
32
Печать

Одним кликом в армию. Ленвоенкомат предложил девушкам «сделать подарок» своим бывшим

Военный комиссариат Ленобласти оригинально поздравил женщин с Международным женским днём 8 Марта, подарив им возможность отправить в армию своих бывших возлюбленных, которые уклоняются от службы. Соответствующее видеообращение размещено в аккаунте администрации Ленобласти в Instagram 7 марта. Об этом сообщает 47news.

На ролике начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов от имени военного комиссариата поздравил дам и пожелал им иметь рядом настоящих защитников.

Напомним, ранее праздничную акцию к 8 Марта провели в центре Петербурга сотрудники Росгвардии и военнослужащие ЗВО, которые одаривали проходящих мимо жительниц города цветами.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (32)

WuhanRockCafe
Почти по товарищу Саакову:
Или я ее веду в ЗАГС, или она ведет меня в военкомат.
265084324
Дорогие комментаторы- косари! Это же юмор! Не надо так реагировать и бояться, что ваши бывшие вас сдадут!
265084321
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний