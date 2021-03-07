Военный комиссариат Ленобласти оригинально поздравил женщин с Международным женским днём 8 Марта, подарив им возможность отправить в армию своих бывших возлюбленных, которые уклоняются от службы. Соответствующее видеообращение размещено в аккаунте администрации Ленобласти в Instagram 7 марта. Об этом сообщает 47news.



На ролике начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов от имени военного комиссариата поздравил дам и пожелал им иметь рядом настоящих защитников.