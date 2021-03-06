Наступающий Международный женский день для силовиков и военных стал поводом порадовать петербурженок и вызвать улыбку даже у самых хмурых. Их останавливали на улицах 5 и 6 марта и без цветов не отпускали.



Росгвардейцы в форме и с букетами выстроились на набережной канала Грибоедова пятничным утром. Напротив входа в собственное подразделение тормозили автомобили, останавливали спешивших и гуляющих и вручали яркие тюльпаны. Вместе с цветами бойцы ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и области в бронежилетах говорили о добром и отпускали с пожеланиями счастья и весеннего настроения.