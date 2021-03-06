FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -10
74.43р88.93р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
83
Печать

На Дворцовой петербурженок караулил военный спецназ, а на Грибоедова поджидал ОМОН. Осчастливили всех, кого поймали

Наступающий Международный женский день для силовиков и военных стал поводом порадовать петербурженок и вызвать улыбку даже у самых хмурых. Их останавливали на улицах 5 и 6 марта и без цветов не отпускали.

Росгвардейцы в форме и с букетами выстроились на набережной канала Грибоедова пятничным утром. Напротив входа в собственное подразделение тормозили автомобили, останавливали спешивших и гуляющих и вручали яркие тюльпаны. Вместе с цветами бойцы ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и области в бронежилетах говорили о добром и отпускали с пожеланиями счастья и весеннего настроения.

ПоделитьсяПоделиться

Романтики нашлись и среди военнослужащих ЗВО. Подразделения специального назначения общевойсковой армии, дислоцированной в Ленобласти, рассредоточились по Невскому проспекту и дарили цветы от станции метро «Адмиралтейская» до Гостиного двора. Как уточнили в ЗВО, спецназовцы порадовали 150 представительниц прекрасного пола — взрослых и не очень.

ПоделитьсяПоделиться

«Особенно приятно дарить радость нашим женщинам. Пусть даже и небольшой букет цветов, но все же заставил этих девушек улыбнуться и принес в их жизни праздничное настроение», — отметил военнослужащий Алексей Симакин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (83)

Djnyana
А штрафы вернули тем девушкам, которых в автозаках держали, и.. - на Суды водили? Или, разные теперь у нас Девушки?! И, да, прослеживается неискренность, одной рукой дающая, другой - шарящая по карманам, Праздник - 8-ого! Но, на опережение надо работать, как губернатор с открытием памятника! "Идёт Охота!" Нет смысла в иллюзиях! Все знают, как Дети реагируют на сладкое, а Женщины - на цветы, а животные - на запахи..) И, почти все - попадаются! ) Не вижу ни одной причины, что поменялась формула в тех людях, в которых другой формулы просто - нет: сегодня сапогом, завтра - цветы. Или же наоборот: сегодня цветы, завтра - сапогом! Как всегда, возможен и третий вариант.. - поставить Памятник Доброму Полицейскому, только без сапог(!)), открыть его 6 марта и, упразднить 8-е марта, перенеся на 6-ое марта, назвав.., ну не знаю, скажем так, - Международный День Доброго Жандарма! ) С другой стороны, не они в этом виноваты, вернее - не во всём, но.. это уже другой вопрос..)
Abu-Denis
Сейчас идут разговоры о новом повышении пенсионного возраста. Вот когда эти галантные омоновцы с дубинками по-настоящему за работу возьмутся.
Замес будет более серьезный, чем в 2018. Когда люди массово поймут, что их наглухо, окончательно кинули с пенсиями, элитная группировка разворовала взносы и оставляет всех под старость без куска хлеба, без шанса дожить до пенсии и без возможности заработать (какому предприятию 70-летний предпенсионер нужен?), тогда дело серьезными бунтами и побоищами грозит обернуться. Вот золотари заранее и внушают, что лупят нас для нашего же счастья.
Kostochka
В спину потом не стреляли?))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний