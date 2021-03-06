Наступающий Международный женский день для силовиков и военных стал поводом порадовать петербурженок и вызвать улыбку даже у самых хмурых. Их останавливали на улицах 5 и 6 марта и без цветов не отпускали.
Росгвардейцы в форме и с букетами выстроились на набережной канала Грибоедова пятничным утром. Напротив входа в собственное подразделение тормозили автомобили, останавливали спешивших и гуляющих и вручали яркие тюльпаны. Вместе с цветами бойцы ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и области в бронежилетах говорили о добром и отпускали с пожеланиями счастья и весеннего настроения.
Романтики нашлись и среди военнослужащих ЗВО. Подразделения специального назначения общевойсковой армии, дислоцированной в Ленобласти, рассредоточились по Невскому проспекту и дарили цветы от станции метро «Адмиралтейская» до Гостиного двора. Как уточнили в ЗВО, спецназовцы порадовали 150 представительниц прекрасного пола — взрослых и не очень.
«Особенно приятно дарить радость нашим женщинам. Пусть даже и небольшой букет цветов, но все же заставил этих девушек улыбнуться и принес в их жизни праздничное настроение», — отметил военнослужащий Алексей Симакин.