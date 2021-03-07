Известный российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов и философ — протодиакон Андрей Кураев заявил о том, что попрощался со своим приходом после 15 лет службы.



«Я устал. Я ухожу. Сегодня после службы попрощался с приходом. Поблагодарил всех за 15 добрых совместных лет», — написал Кураев в соцсетях 7 марта.