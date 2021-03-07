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«Я устал. Я ухожу». Протодиакон Андрей Кураев попрощался с приходом после 15 лет службы

Известный российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов и философ — протодиакон Андрей Кураев заявил о том, что попрощался со своим приходом после 15 лет службы.

«Я устал. Я ухожу. Сегодня после службы попрощался с приходом. Поблагодарил всех за 15 добрых совместных лет», — написал Кураев в соцсетях 7 марта.

Напомним, что протодиакон Андрей Кураев был временно отлучён от служения по решению Епархиального церковного суда, который установил в его заявлениях признаки хулы на церковь. 21 апреля прошлого года клирик опубликовал в своем ЖЖ оскорбившую служителей РПЦ характеристику умершего от последствий коронавируса настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы.

Подробнее об этой истории — в интервью Андрея Кураева, которое он дал «Фонтанке» в декабре прошлого года.

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Комментарии (10)

265084321
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо.....
PapaKarlo
год был тяжелый...Можно устать...
Агроном аэродрома
Судя по всему ждём второго Невзорова? Что впрочем и не плохо. Кураев нормальный чел, хоть и двинутый на православии.
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