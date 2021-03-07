Известный российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов и философ — протодиакон Андрей Кураев заявил о том, что попрощался со своим приходом после 15 лет службы.
«Я устал. Я ухожу. Сегодня после службы попрощался с приходом. Поблагодарил всех за 15 добрых совместных лет», — написал Кураев в соцсетях 7 марта.
Напомним, что протодиакон Андрей Кураев был временно отлучён от служения по решению Епархиального церковного суда, который установил в его заявлениях признаки хулы на церковь. 21 апреля прошлого года клирик опубликовал в своем ЖЖ оскорбившую служителей РПЦ характеристику умершего от последствий коронавируса настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы.
Подробнее об этой истории — в интервью Андрея Кураева, которое он дал «Фонтанке» в декабре прошлого года.