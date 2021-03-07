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В Австрии приостановили вакцинацию опасной партией AstraZeneca. Одна женщина после укола скончалась

Австрия приостановила вакцинацию населения партией препарата AstraZeneca после того, как скончалась привитая ей пациентка. Ещё у одной женщины развились осложнения. Об этом 7 марта сообщило австрийское Федеральное управление по безопасности в здравоохранении (BASG).

49-летняя женщина скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови. У 35-летней австрийки обнаружили тромбоэмболию лёгочной артерии, пациентка сейчас выздоравливает. Обе привились вакциной AstraZeneca в округе Цветль, дозы относились к одной и той же партии.

В BASG подчеркивают, что пока причинно-следственные связи между осложнениями и прививкой не установлены — тромботические явления не входят в число известных побочных эффектов AstraZeneca. Расследование идёт полным ходом. Однако на всякий случай власти приостанавливают использование потенциально опасной партии вакцины.

Использование вакцины AstraZeneca Европейское агентство лекарственных средств одобрило лишь в конце января 2021 года. В сентябре 2020-го испытания вакцины приостанавливались, так как у одного из участников эксперимента начались осложнения.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Английские штукари слепили свою AstraZeneca на аденовирусе шимпанзе.
«Я Вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны!» (с)
265084321
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

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Заранее большое человеческое спaсибо.............
07A
Наша вакцина спасает, их убивает!
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