В Австрии приостановили вакцинацию опасной партией AstraZeneca. Одна женщина после укола скончалась

Австрия приостановила вакцинацию населения партией препарата AstraZeneca после того, как скончалась привитая ей пациентка. Ещё у одной женщины развились осложнения. Об этом 7 марта сообщило австрийское Федеральное управление по безопасности в здравоохранении (BASG).



49-летняя женщина скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови. У 35-летней австрийки обнаружили тромбоэмболию лёгочной артерии, пациентка сейчас выздоравливает. Обе привились вакциной AstraZeneca в округе Цветль, дозы относились к одной и той же партии.



В BASG подчеркивают, что пока причинно-следственные связи между осложнениями и прививкой не установлены — тромботические явления не входят в число известных побочных эффектов AstraZeneca. Расследование идёт полным ходом. Однако на всякий случай власти приостанавливают использование потенциально опасной партии вакцины.



Использование вакцины AstraZeneca Европейское агентство лекарственных средств одобрило лишь в конце января 2021 года. В сентябре 2020-го испытания вакцины приостанавливались, так как у одного из участников эксперимента начались осложнения.

