Европейский регулятор одобрил использование вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета в Евросоюзе.
«Комитет EMA по лекарствам для человека тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссии выдать формальное разрешение на продажу. Это обеспечит гражданам ЕС уверенность в том, что вакцина соответствует стандартам ЕС», — говорится 29 января в сообщении EMA.
Вакцинировать этим препаратом можно людей старше 18 лет.
Евросоюз ранее договорился о поставке примерно 80 млн доз вакцины AstraZeneca в первом квартале этого года, однако компания заявила, что в первом квартале поставит на 60% доз меньше, чем предусмотрено контрактом, из-за проблем на производстве. ЕС заключал контракты на поставку вакцин централизованно.
Ранее ЕС одобрил вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.