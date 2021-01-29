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Европейский регулятор одобрил использование вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета в Евросоюзе.

«Комитет EMA по лекарствам для человека тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссии выдать формальное разрешение на продажу. Это обеспечит гражданам ЕС уверенность в том, что вакцина соответствует стандартам ЕС», — говорится 29 января в сообщении EMA.

Вакцинировать этим препаратом можно людей старше 18 лет.

Евросоюз ранее договорился о поставке примерно 80 млн доз вакцины AstraZeneca в первом квартале этого года, однако компания заявила, что в первом квартале поставит на 60% доз меньше, чем предусмотрено контрактом, из-за проблем на производстве. ЕС заключал контракты на поставку вакцин централизованно.

Ранее ЕС одобрил вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

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