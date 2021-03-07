Движение-иноагент «За права человека» самораспустилось

Общероссийская правозащитная организация «За права человека» (внесена Минюстом РФ в регистр иностранных агентов) ликвидирована решением второго чрезвычайного и внеочередного съезда. Об этом сообщается 7 марта на её сайте.



В сообщении уточняется, что организация не признает себя иностранным агентом, «поскольку вся работа всегда велась в интересах граждан России». Кроме этого, делегаты съезда обязуются в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и права человека в России.



Ранее правозащитник Лев Пономарёв (также признан СМИ-иноагентом) заявил, что решение о ликвидации движения «За права человека» будет принято на онлайн-съезде в ближайшее время, при этом использовавшийся организацией бренд планируется сохранить.

