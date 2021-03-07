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Движение-иноагент «За права человека» самораспустилось

Общероссийская правозащитная организация «За права человека» (внесена Минюстом РФ в регистр иностранных агентов) ликвидирована решением второго чрезвычайного и внеочередного съезда. Об этом сообщается 7 марта на её сайте.

В сообщении уточняется, что организация не признает себя иностранным агентом, «поскольку вся работа всегда велась в интересах граждан России». Кроме этого, делегаты съезда обязуются в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и права человека в России.

Ранее правозащитник Лев Пономарёв (также признан СМИ-иноагентом) заявил, что решение о ликвидации движения «За права человека» будет принято на онлайн-съезде в ближайшее время, при этом использовавшийся организацией бренд планируется сохранить.

Напомним, что сам Пономарёв подал иск к Минюсту с требованием убрать его из списка СМИ-иноагентов.

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Комментарии (9)

sdpolx
Я одно не понимаю. Вы за права человека топите? А какая тогда разница, на чьи бабки вы работаете? Права человеков ведь не зависят от источников финансирования, или нет?????
265049935
Обидевшись, что из-за признания иноагентами, они больше не смогут получать финансирование из-за рубежа, движители за права человеков сказали: "Ну и фиг с ними, с их правами. Забесплатно их отстаивать - ищите дураков.".
MidNightWoodpecker
Действительно, нафига нам эти самые права человека. С ними всё в порядке. Тем более, что всё и так отлично знают, как зовут этого человека. Так что пока он на лафете не прокатится, нам других не надо. Да и не дадут. Впрочем, все как обычно. Уже больше ста лет кольцевой забег по граблям.
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