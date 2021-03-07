Глава Pfizer отменил визит в Израиль. Его могли не пустить из-за того, что он не получил вторую дозу своей вакцины

Намеченный на 8 марта визит главы Pfizer Альберта Бурлы в Израиль перенесли на конец весны. Как накануне стало известно израильскому «12 каналу», это может быть связано с тем, что Бурла и члены его команды не получили вторую дозу вакцины от коронавируса.



В Pfizer заявили, что визит, вероятно, состоится в конце весны, и отметили, что по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля.



Ранее сам Альберт Бурла заявлял в интервью CNBC, что получил первую дозу вакцины, разработанной своей компанией, но не хочет сокращать себе срок ожидания второй прививки.



В Израиле на 23 марта намечены досрочные выборы в парламент. Одно из израильских движений направляло письмо Альберту Бурле, премьер-министру Биньямину Нетаньяху и омбудсмену Матаньяху Энглману с просьбой перенести визит гендиректора Pfizer из-за того, что это может повлиять на итог выборов.



Сейчас Pfizer и BioNTech испытывают третью дозу своей вакцины от коронавируса. Компании из США и Германии заверили в высокой эффективности своих вакцин от COVID-19. ЕС делает основную ставку при массовой вакцинации именно на этот препарат. В Pfizer заявили об интересе и к регистрации на российском рынке. При этом в Австрии, например, больше сорока человек скончались после прививки Pfizer и BioNTech.

