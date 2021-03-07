Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Формально 80 лет Мишину исполнится 8 марта. Но юбиляр, видимо, не суеверный человек и без каких-либо предрассудков принимал в субботу, 6 марта, поздравления. Для яркого шоу хватило бы и одних учеников Алексея Мишина, среди которых олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира и Европы и еще больше призеров соревнований самого высокого уровня. Но в этот вечер даже у самого искушенного любителя фигурного катания могла закружиться голова от количества звездных имен под одной крышей.

Изначально в программе была заявлена даже Алена Косторная. Но из-за недавних событий чемпионка Европы решила, возможно, на время отказаться от публичных выступлений. Все остальные приехали, как и обещали.



С показательными номерами выступили Алина Загитова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и другие известные спортсмены. Сюрпризом стало появление самого титулованного ученика юбиляра — Евгения Плющенко и его сына, более известного как Гном Гномыч.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ведущим вечера стал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. На лед неоднократно в коньках выходил и сам Мишин.

— В этот радостный и торжественный день я хочу много кому сказать «спасибо», например, моим маме и папе, «Юбилейному», — сказал Алексей Мишин. — Хочу, чтобы сегодняшний праздник стал праздником всего нашего отечественного фигурного катания. Здесь мы увидим очень фактурный срез нашего вида спорта за 50 лет. Впереди жизнь, впереди работа.

Большинство фигуристов показывали стандартные программы, как, например, Алина Загитова со своей «Эсмеральдой». Зал встретил олимпийскую чемпионку, а потом и проводил ее со льда овациями. Наверное, если бы Загитова просто прокатилась по кругу пару раз, реакция была бы такой же. Ученица Мишина Анастасия Гулякова танцевала с веревкой под саундтрек из фильма «50 оттенков серого». Софья Самодурова зажгла под Шакиру в красном раздельном купальнике.



— А здесь настоящая жаришка, — прокомментировал выступление Траньков.

Ведущий вообще был в ударе в этот вечер. Победителя финала Кубка России — 2020 Марата Игнатова он назвал настоящим секс-символом, а потом, как будто смутившись (все-таки в зале было много детей), сказал, что не уверен, можно ли употреблять такие слова в культурной столице. Дмитрия Алиева Траньков представил как «Он вам не Димон». Повисла неловкая пауза.

Алиев, Кондратюк, Самарин и Игнатов вместе показали еще один необычный номер о дружбе. Чтобы четыре топовых фигуриста одновременно выступали — такое даже в ледовых шоу почти не встретишь.

Елизавета Константинова

В перерывах на медиакубе показывали поздравления от иностранных учеников и коллег Мишина: Стефана Ламбьеля, Каролины Костнер, Рафаэля Арутюняна.

Участников шоу также спрашивали, какого персонажа кино им напоминает Мишин. Туктамышева назвала мастера Йоду, а обычно суровая хореограф Татьяна Прокофьева, заливисто хохоча, сказала про Винни-Пуха.

Главным сюрпризом стало выступление 38-летнего Евгения Плющенко, которого не было в первоначальном списке участников. Двукратный олимпийский чемпион, несмотря на почтенный для любого профессионального спортсмена возраст, зажег на зависть многим молодым спортсменам под музыку венгерского скрипача Эдвина Мартона.



— Нас связывают с Алексеем Николаевичем 20 лет отношений, — сказал Плющенко после выступления. — У нас всякое было. Мы ругались, мирились, потом снова ругались и снова мирились. Но Алексей Николаевич всегда и во всем был для меня главным наставником. Когда я начал зарабатывать первые денежки, он помогал мне выбирать квартиру, машину и даже собаку. Мишин ведь заядлый собачник, каким теперь стал и я. Он научил меня строить дачи, которых у меня теперь много. Все, что у меня есть, — благодаря Алексею Николаевичу Мишину.

Елизавета Константинова

В финале шоу вышли все ученики Мишина. Они вывели на лед тренера и дали ему микрофон.

— Очень часто тренер, подводя итог, говорит: вот я подготовил такого чемпиона, какой я молодец. А я говорю так: спасибо тебе, Лиза, что ты сделала меня тренером чемпионки мира. Спасибо тебе, Софья, что ты сделала меня тренером чемпионки Европы, спасибо тебе, — так он подходил к каждому спортсмену и отмечал их. — И конечно, спасибо Плющенко за столько медалей.

А затем юбиляр обратился к залу:



— До встречи на следующем юбилее! Ждать осталось недолго!



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

