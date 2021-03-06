Инспекторы ДПС с подкреплением, перед которым невозможно устоять, присоединились к поздравлениям петербурженок с женским днём. Для кого-то это стало первым приятным событием от людей в форме за десятилетия на дороге.



Видеопоздравление от ОГИБДД по Адмиралтейскому району 6 марта показывает «Дорожный инспектор». Судя по бесснежному и светлому фону, сотрудники ДПС одаривали подарками женщин в пятницу. Автомобили в этот день останавливали, пряча букеты и воздушные шарики в форме сердца за спиной.



Те, кто был готов уделить несколько минут и выйти из машины, получали ещё один подарок - юный инспектор Дима, который объявил, что «сегодня тут главный», декламировал стихотворение и получал сердечные благодарности.