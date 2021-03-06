СК: В Выборге психически неустойчивая мать открыла подачу газа в квартире. Ребёнок умер

Смерть 15-летнего подростка в квартире его семьи в Выборге СК расследует по статье «Убийство». Мальчик умер от отравления газом, мать, которая проходит подозреваемой, госпитализирована.
Как сообщает 47news со ссылкой на СК Ленобласти, 6 марта в одной из квартир дома по улице Судостроительной в Выборге было обнаружено тело 15-летнего подростка. По данным издания, мать подростка состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Она и открыла шланг подводки газа. Её мужа смогли спасти. Сейчас женщина в больнице, мужчина находится в удовлетворительном состоянии.
Выборгский отдел Следственного комитета расследует уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».
Как рассказали соседи семьи, их спас кот, который разбудил хозяев — у них тоже есть ребёнок. По их словам, звуков ссоры из квартиры они не слушали, отца семейства характеризуют как «не буйного» мужчину, который «выпивает».