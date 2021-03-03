«А потом неожиданно упал». В «Перекрёстке» представили свою версию перелома ноги петербуржца

Представители сети «Перекрёсток» проверили, почему посетителя магазина на проспекте Просвещения Альберта Ткаченко вынесли из зала на носилках. По их версии, он плохо стоял на ногах.
Как 3 марта рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании X5 Retail Group, которой принадлежит торговая сеть, Ткаченко якобы сразу отказался платить за украденную бутылку чая. Именно это, уверяют представители сети, послужило поводом для вызова полиции. Там также уверяют, что молодой человек вёл себя агрессивно и грубо. Пока он давал объяснения сотрудникам, добавили в магазине, то некрепко стоял на ногах. «А потом неожиданно упал на пол. Сразу была вызвана бригада скорой помощи», — объяснили перелом двух костей голени в «Перекрёстке».
Немного другую версию событий накануне представили в ГУ МВД: Ткаченко убегал от охраны, упал и сломал ногу.
Сам же молодой человек помнит совсем другое: за чай действительно не заплатил, но был готов отдать последнюю наличность как только к нему подошли охранники. Он на самом деле пытался вырваться, когда его схватили под руки, но ноги в тот момент были целы. По версии Ткаченко, охрана вызвала полицию, заперла его в подсобке, а затем приехал участковый. «Мишка тебя перевоспитает», — запомнил обращённую к нему фразу петербуржец. «Мишка», он же майор Михаил Степанов, якобы избил Ткаченко. Кроме ударов дубинкой, которые и раздробили кость на ноге, Степанов, по словам Ткаченко, прыскал ему в лицо перцовым газом, хотя молодой человек астматик. Из «Перекрестка» его вынесли на носилках со служебного входа. Родители написали несколько жалоб в Следственный комитет и прокуратуру.