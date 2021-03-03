«А потом неожиданно упал». В «Перекрёстке» представили свою версию перелома ноги петербуржца

Представители сети «Перекрёсток» проверили, почему посетителя магазина на проспекте Просвещения Альберта Ткаченко вынесли из зала на носилках. По их версии, он плохо стоял на ногах.



Как 3 марта рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании X5 Retail Group, которой принадлежит торговая сеть, Ткаченко якобы сразу отказался платить за украденную бутылку чая. Именно это, уверяют представители сети, послужило поводом для вызова полиции. Там также уверяют, что молодой человек вёл себя агрессивно и грубо. Пока он давал объяснения сотрудникам, добавили в магазине, то некрепко стоял на ногах. «А потом неожиданно упал на пол. Сразу была вызвана бригада скорой помощи», — объяснили перелом двух костей голени в «Перекрёстке».