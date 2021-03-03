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Петербургский международный экономический форум пройдет 2–5 июня 2021 года

XXIV Петербургский международный экономический форум пройдет 2–5 июня 2021 года. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба Росконгресса.

«С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас «в точке постпандемийного перелома» и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2–5 июня 2021 года», — заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, оргкомитет приложит «все усилия» для проведения мероприятия с учетом мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Они «тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ», — отметил он.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 ПМЭФ, который должен был пройти 3–6 июня, был отменен. Такое решение первый вице-премьер Андрей Белоусов объяснил заботой о «защите здоровья российских граждан, гостей и участников форума».

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Комментарии (5)

f0ntan
И в прошлом году форум можно было не отменять, а тоже проводить онлайн
Danik
Абсурд! Проводить экономический форум в стране, где нет экономики!
serglaz
международный форум..
Что, и Танзания, и Гвинея, - все приедут? )))
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