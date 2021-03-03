«Почта России» инвестирует 12 млрд рублей в сотрудничество с AliExpress. У компании появятся пункты выдачи заказов и постаматы

Как сообщает 3 марта « Коммерсантъ », компании совместно запустят в городах-миллионниках 16 фулфилмент-центров — складов для выполнения заказов онлайн-торговли, откроют пункты выдачи заказов под брендом «AliExpress Россия» в отделениях «Почты России» и развернут сеть постаматов. Партнеры ожидают, что масштабирование фулфилмент-проекта в регионах позволит 47 % россиян получать товары на следующий день после заказа.

«Почта России» и «AliExpress Россия» заключили соглашение о совместном развитии логистики на рынке интернет-торговли до 2025 года. Госкомпания вложит в сотрудничество 12 млрд рублей. Объем вложений ее партнера не раскрывается.

Ранее «Почта России» создала с банком ВТБ совместное предприятие (СП) «Национальные логистические технологии». Партнеры планировали вложить в совокупности 20,4 млрд рублей в создание 38 логистических центров. В «Почте России» не уточнили, сколько из них уже построено, но подтвердили изданию, что совместный проект с AliExpress будет опираться в том числе на инфраструктуру СП.

СП «AliExpress Россия» было создано в октябре 2019 года. Акционерами компании стали китайская Alibaba Group (55,7 %), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) (5 %), «МегаФон» (24,3 %) и Mail.ru Group (15 %). В конце января 2021 года РФПИ исполнил опцион на покупку 7,85 % акций предприятия. Его доля возросла до 12,9 % (9,6 % голосов), а доля Alibaba уменьшилась до 47,8 % (47,6 % голосов).

AliExpress Russia владеет ООО «Алибаба.ком (ру)». Его выручка, согласно последней отчётности за 2019 год, составила 13,6 млрд рублей, убыток — 1,9 млрд рублей.