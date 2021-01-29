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Сокровища Алибабы: РФПИ разделил с арабскими партнёрами 7,85% акций СП AliExpress Russia

Российский фонд прямых инвестиций исполнил опцион по выкупу 7,85% акций в СП AliExpress Russia. Эти акции РФПИ разделил с несколькими арабскими фондами, включая Mubadala Investment Company.

Сообщение об этом появилось 29 января на официальном сайте РФПИ. Уточнять, сколько из 7,85 % достанутся им, а сколько — арабским фондам, в РФПИ в ответ на вопрос «Фонтанки» отказались.

СП AliExpress Russia владеет в России ООО «Алибаба.ком (ру)». Его выручка, согласно последней отчётности за 2019 год, составила 13,6 млрд рублей, убыток — 1,9 млрд рублей. Также сингапурскому СП AliExpress Russia Holding PTE. LTD. принадлежит в России ООО «Агрегатор-С онлайн», владелец домена Pandao.ru (бывший актив Mail.ru), который сейчас не работает и переадресует посетителей на сайт Aliexpress.ru.

Еще при создании СП в октябре 2019 года РФПИ заявил о намерении увеличить долю в компании AliExpress Russia, которую оценили в два миллиарда долларов. Тогда акции делили Alibaba Group (55,7 %), РФПИ (5 %), «МегаФон» (24,3 %) и Mail.ru Group (15 %). По соглашению сторон фонд получил право на выкуп акций СП у Alibaba за $194 млн.

Также РФПИ сообщал, что у «МегаФона» будет 24,3 % AliExpress Russia (26,4 % голосов после исполнения опциона РФПИ). Оператор, в свою очередь, продаст группе Alibaba 9,97 % в Mail.ru Group. Последняя внесет в СП площадку для покупок у китайских продавцов Pandao и $182 млн, получив 15 % AliExpress Russia (16,3 % в голосах после исполнения опциона РФПИ). Помимо этого у РФПИ есть право договориться об опционе на покупку до 4 % обыкновенных бумаг СП у «МегаФона».

После реализации опциона доля РФПИ в СП возрастёт до 12,9 % (9,6 % голосов), а доля Alibaba уменьшится до 47,8 % (47,6 % голосов). Alibaba внесёт 100 млн долларов в развитие СП и бизнеса AliExpress в России.

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