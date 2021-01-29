Сокровища Алибабы: РФПИ разделил с арабскими партнёрами 7,85% акций СП AliExpress Russia

Российский фонд прямых инвестиций исполнил опцион по выкупу 7,85% акций в СП AliExpress Russia. Эти акции РФПИ разделил с несколькими арабскими фондами, включая Mubadala Investment Company.
Сообщение об этом появилось 29 января на официальном сайте РФПИ. Уточнять, сколько из
СП AliExpress Russia владеет в России ООО «Алибаба.ком (ру)». Его выручка, согласно последней отчётности за 2019 год, составила 13,6 млрд рублей, убыток — 1,9 млрд рублей. Также сингапурскому СП AliExpress Russia Holding PTE. LTD. принадлежит в России ООО «Агрегатор-С онлайн», владелец домена Pandao.ru (бывший актив Mail.ru), который сейчас не работает и переадресует посетителей на сайт Aliexpress.ru.
Еще при создании СП в октябре 2019 года РФПИ заявил о намерении увеличить долю в компании AliExpress Russia, которую оценили в два миллиарда долларов. Тогда акции делили Alibaba Group (
Также РФПИ сообщал, что у «МегаФона» будет
После реализации опциона доля РФПИ в СП возрастёт до