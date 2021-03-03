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Водитель «Пассата» пытался сбежать после ДТП на Невском проспекте. И у него на это было две причины

Житель Петербурга начал неделю с того, что крепко выпил и угнал чужую машину. Затем в погоне за острыми ощущениями он угодил в ДТП, но и этого оказалось мало. Финалом его приключений стала попытка сбежать с места аварии.

Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, в минувший понедельник 28-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat попал в ДТП на Невском проспекте. С места аварии он решил скрыться, но сотрудники полиции задержали его и выяснили причину бегства — алкоголь в крови и отсутствие документов на машину.

Позже было установлено, что задержанный нигде не работает, а живёт в хостеле на 4-й Советской улице. Его доставили в ближайший отдел, где составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».

Возможно, этим бы и ограничилось, но с заявлением об угоне такого же Volkswagen Passat обратилась 37-летняя предпринимательница. Исчезнувший с улицы Жуковского автомобиль она оценила в 2,6 миллиона рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, задержанный также стал подозреваемым в уголовном деле, возбуждённом по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

gencon
Какая прелесть. Итог : когда президент нелегетимен, а коррупция настолько тотальная,, что объяснять студентам и школьникам о " высоких материях" некогда, единственное на что ОПГ готова тратить по-мимо дворцов и яхт : это автозаки, дубины, наручники, и пакеты. И ведь бандиты без погон , хулиганы , воры, мошеники отлично этим пользуются! Не до них!
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