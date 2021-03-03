Водитель «Пассата» пытался сбежать после ДТП на Невском проспекте. И у него на это было две причины

Житель Петербурга начал неделю с того, что крепко выпил и угнал чужую машину. Затем в погоне за острыми ощущениями он угодил в ДТП, но и этого оказалось мало. Финалом его приключений стала попытка сбежать с места аварии.



Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, в минувший понедельник 28-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat попал в ДТП на Невском проспекте. С места аварии он решил скрыться, но сотрудники полиции задержали его и выяснили причину бегства — алкоголь в крови и отсутствие документов на машину.