Водитель «Пассата» пытался сбежать после ДТП на Невском проспекте. И у него на это было две причины

Житель Петербурга начал неделю с того, что крепко выпил и угнал чужую машину. Затем в погоне за острыми ощущениями он угодил в ДТП, но и этого оказалось мало. Финалом его приключений стала попытка сбежать с места аварии.
Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, в минувший понедельник 28-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat попал в ДТП на Невском проспекте. С места аварии он решил скрыться, но сотрудники полиции задержали его и выяснили причину бегства — алкоголь в крови и отсутствие документов на машину.
Позже было установлено, что задержанный нигде не работает, а живёт в хостеле на 4-й Советской улице. Его доставили в ближайший отдел, где составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».
Возможно, этим бы и ограничилось, но с заявлением об угоне такого же Volkswagen Passat обратилась 37-летняя предпринимательница. Исчезнувший с улицы Жуковского автомобиль она оценила в 2,6 миллиона рублей.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, задержанный также стал подозреваемым в уголовном деле, возбуждённом по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».