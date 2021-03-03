В Петербурге 11 муниципальных депутатов лишатся полномочий. Список может пополниться новыми фамилиями

По итогам проверки сведений о доходах муниципальных депутатов было принято решение о лишении полномочий 11 народных избранников. Об этом во время часа муниципальных образований в парламенте 3 марта рассказал председатель комитета территориального развития Андрей Чапуров.



По данным чиновника, всего проверка проводилась в отношении деклараций 37 муниципальных депутатов. По 18 проверки закончены, по 11 — принято решение о лишении полномочий. Их фамилии он не уточнил. Еще два народных избранника привлечены к дисциплинарной ответственности. По остальным пока решения не принято, добавил Чапуров.