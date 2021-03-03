В Петербурге 11 муниципальных депутатов лишатся полномочий. Список может пополниться новыми фамилиями

По итогам проверки сведений о доходах муниципальных депутатов было принято решение о лишении полномочий 11 народных избранников. Об этом во время часа муниципальных образований в парламенте 3 марта рассказал председатель комитета территориального развития Андрей Чапуров.
По данным чиновника, всего проверка проводилась в отношении деклараций 37 муниципальных депутатов. По 18 проверки закончены, по 11 — принято решение о лишении полномочий. Их фамилии он не уточнил. Еще два народных избранника привлечены к дисциплинарной ответственности. По остальным пока решения не принято, добавил Чапуров.
Напомним, что осенью 2020 года на основании обращения губернатора Александра Беглова советы нескольких муниципальных образований проголосовали за лишение мандатов оппозиционных депутатов.
При этом нарушения Светланы Уткиной из МО «Финляндский округ», например, составили 700 рублей, а в отчете о проверке содержатся недостоверные сведения: в декларации её назвали владелицей юрлица, хотя она всего лишь гендиректор. Анну Каруличеву в «Нарвском округе» коллеги лишили полномочий, вообще не зная о том, насколько серьезные недостатки аудиторы нашли в декларации.