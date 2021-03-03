Полиция Петербурга раскрыла убийство в день рождения. Абьюзер успел добежать до Ленобласти

Безработный петербуржец, который бежал после смерти своей сожительницы, был задержан сотрудниками уголовного розыска. Три дня он скрывался в Волховском районе Ленобласти.
Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), к утру 3 марта 34-летний Егор Спиров помещен в следственный изолятор ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Здесь он будет дожидаться ареста по обвинению в убийстве.
По версии следствия, мужчина зарезал свою сожительницу Ларису Архипову. Драма произошла в день рождения женщины. 26 февраля ей исполнился 51 год. Мертвое тело четыре дня пролежало в квартире дома на проспекте Ветеранов. С проломленной головой и ранениями брюшной полости Архипову нашли 1 марта. Судмедэксперты установили, что ее ударили ножом минимум пять раз.
Егора Спирова задержали утром 2 марта — в поселке Сясьстрой Волховского района Ленинградской области. В день убийства в квартире на Ветеранов праздновали день рождения Архиповой. Пили. Скандал, произошедший между мужчиной и женщиной, был очередным. В «анамнезе» Спирова три уголовных дела по статье «Угроза убийством», но все они заканчивались примирением сторон. Последнее прощение он получил как раз от Архиповой, 29 декабря прошлого года дело в отношении него прекратили.