Полиция Петербурга раскрыла убийство в день рождения. Абьюзер успел добежать до Ленобласти

Безработный петербуржец, который бежал после смерти своей сожительницы, был задержан сотрудниками уголовного розыска. Три дня он скрывался в Волховском районе Ленобласти.



Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), к утру 3 марта 34-летний Егор Спиров помещен в следственный изолятор ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Здесь он будет дожидаться ареста по обвинению в убийстве.



По версии следствия, мужчина зарезал свою сожительницу Ларису Архипову. Драма произошла в день рождения женщины. 26 февраля ей исполнился 51 год. Мертвое тело четыре дня пролежало в квартире дома на проспекте Ветеранов. С проломленной головой и ранениями брюшной полости Архипову нашли 1 марта. Судмедэксперты установили, что ее ударили ножом минимум пять раз.