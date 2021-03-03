Кипрская православная церковь призвала не допустить на Евровидение песню «Дьявол»

Синод Кипрской православной церкви призвал правительство страны позаботиться об отмене выбора для Евровидения песни El Diablo («Дьявол»), которую ранее одобрил совет директоров Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC (RIK). Об этом со ссылкой на заявление синода 3 марта сообщает РИА Новости.

В указанной песне есть строки «Я отдала своё сердце дьяволу, я люблю дьявола». Это уже вызвало критику у части жителей Кипра и священнослужителей. На телевидение стали поступать звонки разгневанных граждан, требующих отозвать песню с конкурса, некоторые угрожали поджечь здание телевидения. При этом глава корпорации Андреас Франгос заявил, что RIK не намерена менять выбранную песню из-за критики и что смысл песни не так поняли, и она говорит о борьбе добра со злом.

Синод же в своём заявлении выражает резкое несогласие и разочарование как по поводу позиции совета директоров RIK, так и других руководителей, которые «готовят всемирную насмешку над нами, провозглашая, что мы отдаемся дьяволу и продвигаем его поклонение».



«Призываем правительство, которое назначает совет директоров RIK и которому он подотчётен, озаботиться отменой выбора конкретной песни и заменой её другой, которая отражает наши историю, культуру, традиции и стремления», — говорится в заявлении Кипрской православной церкви.



Конкурс Евровидение, отменённый в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18–22 мая 2021 года на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

