«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию». Глава Минздрава рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

Коронавирус в России полностью не нейтрализован и продолжает циркулировать, нужно вакцинироваться, чтобы избежать третьей волны. Об этом во время визита в Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает 3 марта РИА Новости.



«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления. Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории РФ. Сейчас завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет «ЭпиВакКороны». Экспертные организации рассматривают эти документы, поэтому всё движется в штатном режиме», — отметил Мурашко.

