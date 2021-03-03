«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию». Глава Минздрава рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

Коронавирус в России полностью не нейтрализован и продолжает циркулировать, нужно вакцинироваться, чтобы избежать третьей волны. Об этом во время визита в Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии имени
«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления. Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории РФ. Сейчас завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет «ЭпиВакКороны». Экспертные организации рассматривают эти документы, поэтому всё движется в штатном режиме», — отметил Мурашко.
Также министр напомнил, что снижение заболеваемости COVID-19 в России наблюдается уже несколько последних недель, количество заболевших в сутки ниже 11 тысяч человек. Однако дальнейшее развитие инфекционного процесса будет зависеть от реализации комплекса мероприятий, включая вакцинопрофилактику и другие меры, регламентированные Минздравом и Роспотребнадзором, подчеркнул Михаил Мурашко.
Ранее в Смольном заявили, что в Петербурге число новых случаев коронавируса за неделю увеличилось на 189%.