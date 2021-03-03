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«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию». Глава Минздрава рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

Коронавирус в России полностью не нейтрализован и продолжает циркулировать, нужно вакцинироваться, чтобы избежать третьей волны. Об этом во время визита в Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает 3 марта РИА Новости.

«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления. Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории РФ. Сейчас завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет «ЭпиВакКороны». Экспертные организации рассматривают эти документы, поэтому всё движется в штатном режиме», — отметил Мурашко.

Также министр напомнил, что снижение заболеваемости COVID-19 в России наблюдается уже несколько последних недель, количество заболевших в сутки ниже 11 тысяч человек. Однако дальнейшее развитие инфекционного процесса будет зависеть от реализации комплекса мероприятий, включая вакцинопрофилактику и другие меры, регламентированные Минздравом и Роспотребнадзором, подчеркнул Михаил Мурашко.

Ранее в Смольном заявили, что в Петербурге число новых случаев коронавируса за неделю увеличилось на 189%.

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Комментарии (5)

hmkv
"До сих пор мурашки по коже. Вот, ещё одна побежала!"
gencon
Минздрав доказал свое проноправное членство в ОПГ Озеро. Нет отличия от МВД, ЦИК, судей,.... Все настолько прогнило, что даже когда, казалось бы, пришла беда в виде ковида - можно было бы выпускать в эфир правдивую информацию, а не увольнять врачей рассказывающих о нехватке ИВЛ или масок. Придет враг, чума, сожрёт всех ветеранов или детей - коррупционный чиновник никогда не сознается в том, что виной всему - тотальное воровство и будет врать и рисовать любые цифры
Grotesk
официально 3 процента переболело, руководитель Гамалеи говорит 30 процентов... в америке все плохо, но у них в три раза больше тестов чем у нас, где все хорошо и плато... в туркмении и кндр вообще тестов не делают и ковида нет...
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