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В Петербурге на 189% увеличилось число новых случаев коронавируса за неделю. Смольный видит плато

Индикаторы активности коронавируса в Петербурге показали рост 2 марта. По сравнению с прошлой неделей резко выросло число новых случаев и госпитализированных пациентов.

«Количество зарегистрированных в медицинских организациях новых случаев COVID-19 (рост на 189,08%) и число госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями (рост на 2,26%). Это связано с тем, что прошлый вторник, 23 февраля, был праздничным нерабочим днем. Остальные показатели — количество активно больных COVID-19, а также количество случаев выздоровления — продемонстрировали спад», — говорится в справке межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу от 2 марта.

В Петербурге развернуто 6924 койки для больных с COVID-19 и пневмониями. Из них свободны 1499 — 21,7% от общего числа. Доля тяжелых больных в стационарах — 24%. В феврале была больше — 25,4%. На ИВЛ находятся 211 пациентов.

В совете отметили, что тренд на снижение распространения инфекции продолжается, но его движение замедлилось. Это может быть уже плато, а за ним и новый рост заболеваемости.

«Существует вероятность выхода заболеваемости на плато, уровень которого будет выше, чем в августе 2020 года. Если достаточная популяционная иммунная прослойка в Петербурге не успеет сформироваться, не исключается переход плато в новый рост заболеваемости. Чтобы не допустить этого, необходимо активное участие жителей города в массовой вакцинации против COVID-19», — считают чиновники.

За весь период в Петербурге вакцинировано 253 674 человека. Из них 112 254 полностью. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 348 542 комплекта. Неизрасходованный остаток в поликлиниках — 93 368 комплектов.

По итогам коронавирусного февраля 2021 года в Петербурге получилась прибавка нарастающего итога умерших на 1341 человека. В январе было 1825.

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Комментарии (5)

265055770
рост на 189,08 %? А в абсолютных цифрах сколько? По данным яндекса уже неделю цифры в интервале от 909 до 957. Кому верить?
AndreyJA
то снижение на 50, то рост на 180... совсем... запутались...
Danik
Количество тестов убрать до 10 тысяч, а лучше до тысячи, и можно вообще короновирус не замечать!
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