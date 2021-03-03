В Госдуму внесли законопроект, снимающий ограничения на размер страховой пенсии для работающих пенсионеров

«Действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм ограничения размера страховой пенсии. Законопроектом предлагается осуществлять перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект, снимающий ограничения на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, внесли в Госдуму. Об этом 3 марта сообщил один из авторов, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, в своем Telegram-канале.

Как поясняют авторы, с 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости для работающих пенсионеров дает увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год, тогда как при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов (6,25 для лиц, формирующих пенсионные накопления).



При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами, поясняют авторы.



Численность работающих пенсионеров, фактически зарабатывающих коэффициент в размере более трех баллов, составляет 5,4 миллиона человек. Таким образом, расходы на реализацию законопроекта с 1 августа 2021 года составят 5,6 миллиарда рублей.

