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В Госдуму внесли законопроект, снимающий ограничения на размер страховой пенсии для работающих пенсионеров

Законопроект, снимающий ограничения на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, внесли в Госдуму. Об этом 3 марта сообщил один из авторов, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, в своем Telegram-канале.

«Действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм ограничения размера страховой пенсии. Законопроектом предлагается осуществлять перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке.

Как поясняют авторы, с 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости для работающих пенсионеров дает увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год, тогда как при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов (6,25 для лиц, формирующих пенсионные накопления).

При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами, поясняют авторы.

Численность работающих пенсионеров, фактически зарабатывающих коэффициент в размере более трех баллов, составляет 5,4 миллиона человек. Таким образом, расходы на реализацию законопроекта с 1 августа 2021 года составят 5,6 миллиарда рублей.

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Комментарии (3)

Piter Russo
Скоро выборы защевелились)
Одной рукой дадут, другой изымут...
264536411
Жирик засуетился перед выборами)
Danik
Что эти люди знают про пенсии? Что они про жизнь пенсионеров знают? Пенсия должна быть достойной и единой для всех! С 50 лет 50 тыр. Год посте 50 проработал, еще 1 тыр к пенсии добавили. Все эти пенсионные фонды убрать, недвижимость их продать, персонал их уволить. И денег на такие пенсии хватит с лихвой! Эти справки, баллы, пересчеты - только волокита и имитация пустой бурной деятельности. Депутат и уборщица одинаково важны для государства! Хватит гнобить граждан!
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