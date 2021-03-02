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Ни источника, ни запаха. Городские службы принюхались и не поняли, на что жаловались с Ленинского

Адреса, с которых поступали заявки о неприятном запахе, проверили и не поморщились: душка в Красносельском районе Петербурга 2 марта нет. О результатах объезда «Фонтанке» сообщили в администрации.

Как уточнили в пресс-службе, сотрудники МЧС проехали по всем адресам и не уловили ни гари, ни каких-либо других запахов, которые бы отличались от обычных и могли вызвать жалобы жителей.

Письма в редакцию «Фонтанки» стали приходить незадолго до десяти часов вечера. Читатели сообщали, что на Ленинском проспекте от залива и чуть дальше проспекта Героев тянет то ли химией, то ли нефтепродуктами, запах назвали резким и удушающим. Аналогичное сообщение с ироничными комментариями о проверке на ковид появились в паблике во «ВКонтакте».

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Комментарии (2)

264733601
Симптомы Covid-19...
265040381
Опять наверное какая нибудь автомойка в дюдергоф слилась, ждем пенку )
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