На Ленинском проспекте вечер портит удушающий запах. Источник пока не найден

Жители Красносельского района Петербурга проводят вечер с закрытыми окнами и с экстренными службами на связи. Химией тянет не первый час.



Судя по письмам, которые приходят в редакцию «Фонтанки», от неприятного запаха 2 марта страдают в основном на Ленинском проспекте ближе к заливу и немногим дальше проспекта Героев.

«Резкий химический запах, удушающий», — описывает ощущения житель дома № 56. По его словам, принюхиваться начали не меньше двух часов назад: на улице ощутимо, в квартиру начинает тянуть уже при микропроветривании. «В МЧС сказали, что заявок много», — уточняет читатель.