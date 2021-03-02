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На Ленинском проспекте вечер портит удушающий запах. Источник пока не найден

Жители Красносельского района Петербурга проводят вечер с закрытыми окнами и с экстренными службами на связи. Химией тянет не первый час.

Судя по письмам, которые приходят в редакцию «Фонтанки», от неприятного запаха 2 марта страдают в основном на Ленинском проспекте ближе к заливу и немногим дальше проспекта Героев.

«Резкий химический запах, удушающий», — описывает ощущения житель дома № 56. По его словам, принюхиваться начали не меньше двух часов назад: на улице ощутимо, в квартиру начинает тянуть уже при микропроветривании. «В МЧС сказали, что заявок много», — уточняет читатель.

В администрации Красносельского района подтвердили, что принимают жалобы от жителей. Выяснять причины выехали сотрудники МЧС, представители администрации и комитета по природопользованию.

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Комментарии (4)

nuga
Вот вам и залив,а вонь,как в промзоне.Ветром нанесло запах,сегодня он сильный и западных направлений.
bluxer
Это Маркизова лужа мстит за намыв.
Alesha
Ой забыл!) сейчас якобы туда привезут нюхача (у них есть такой человек) и он скажет, что мол боятся нечего. Нашли негодяев. Через месяц ничего не изменится. Они отчитаются штрафом. Наложенным на какую нибудь филькину контору тысяч в сто.
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