ВОЗ заявила, что в Европе снова появились признаки роста заболеваемости коронавирусом

Признаки роста заболеваемости коронавирусом наблюдаются в Европе. Об этом заявил 2 марта глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.



«После снижения заболеваемости COVID-19 в регионе с начала февраля появились первые признаки её возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах», — написал он в Twitter.



По его словам, из десяти стран с наибольшим приростом заболевших четыре расположены в Европе. Специалисты ВОЗ не исключают, что это может быть связано со смягчением ограничительных мер в разных странах, циркуляцией новых штаммов SARS-CoV-2 и потерей бдительности у граждан.

