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ВОЗ заявила, что в Европе снова появились признаки роста заболеваемости коронавирусом

Признаки роста заболеваемости коронавирусом наблюдаются в Европе. Об этом заявил 2 марта глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«После снижения заболеваемости COVID-19 в регионе с начала февраля появились первые признаки её возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах», — написал он в Twitter.

По его словам, из десяти стран с наибольшим приростом заболевших четыре расположены в Европе. Специалисты ВОЗ не исключают, что это может быть связано со смягчением ограничительных мер в разных странах, циркуляцией новых штаммов SARS-CoV-2 и потерей бдительности у граждан.

Ранее в организации отметили, что темп заболеваемости коронавирусом в мире за последнюю неделю вырос впервые за семь недель.

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Комментарии (3)

SU LUX INN
вот видите - в Цивилизованных странах очередная волна, не говоря уже про третий мир! наше правительство должно перестать ломать Комедию, будто ничего не происходит, а Срочно объявить Жесточайший карантин, закрыть к чертям все кабаки на Рубинштейна, и загнать массы по домам на 5-6 месяцев!
Laplace
Да какие там "признаки"... Во многих европейских странах устойчивый рост продолжается уже более двух недель без каких либо существенных колебаний. :(
bluxer
Ура. А то я переживал.
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