ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 впервые за семь недель

Темп заболеваемости коронавирусом в мире за последнюю неделю вырос впервые за семь недель, сообщил 1 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга.

COVID-19 стали чаще выявлять у жителей Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья.

«Это разочаровывает, но не удивляет», — приводит ВОЗ слова Гебрейесуса в Twitter.

Он допустил, что ускорение темпов заболеваемости может быть вызвано ослаблением ограничительных мер, расслабленностью людей с точки зрения гигиены и распространение новых штаммов.