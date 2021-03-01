ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 впервые за семь недель

Темп заболеваемости коронавирусом в мире за последнюю неделю вырос впервые за семь недель, сообщил 1 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга.
COVID-19 стали чаще выявлять у жителей Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья.
«Это разочаровывает, но не удивляет», — приводит ВОЗ слова Гебрейесуса в Twitter.
Он допустил, что ускорение темпов заболеваемости может быть вызвано ослаблением ограничительных мер, расслабленностью людей с точки зрения гигиены и распространение новых штаммов.
По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 был выявлен более чем у 114 млн человек, больше 2,5 млн случаев заражения закончились летальным исходом.