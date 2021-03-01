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ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 впервые за семь недель

Темп заболеваемости коронавирусом в мире за последнюю неделю вырос впервые за семь недель, сообщил 1 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга.

COVID-19 стали чаще выявлять у жителей Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья.

«Это разочаровывает, но не удивляет», — приводит ВОЗ слова Гебрейесуса в Twitter.

Он допустил, что ускорение темпов заболеваемости может быть вызвано ослаблением ограничительных мер, расслабленностью людей с точки зрения гигиены и распространение новых штаммов.

По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 был выявлен более чем у 114 млн человек, больше 2,5 млн случаев заражения закончились летальным исходом.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Рано! Мы ещё Партию Единая Россия в Государственную Думу не выбрали!! И парат не провели на 9 мая!!
zumm53
Можно подумать, что кому то интересна эта статистика, зависящая исключительно от желаний левой пятки рисовальщика и распоряжений " насяльника".
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