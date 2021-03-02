Гибель «Онеги» в Баренцевом море стала стечением нескольких обстоятельств

Гибель рыболовецкого судна «Онега», затонувшего 28 декабря прошлого года в Баренцевом море, произошла из-за стечения нескольких обстоятельств, в числе которых штормовая погода, обледенение и неправильные действия капитана. Об этом 2 марта сообщили в Госморречнадзоре. Расследование завершила комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

По данным ведомства, комиссия пришла к выводу, что судно обледенело и его остойчивость уменьшилась, а ярус (вид гигантского перемета для морского и океанического лова) капитаном был выбран неверно.

