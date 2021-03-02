Гибель «Онеги» в Баренцевом море стала стечением нескольких обстоятельств

Гибель рыболовецкого судна «Онега», затонувшего 28 декабря прошлого года в Баренцевом море, произошла из-за стечения нескольких обстоятельств, в числе которых штормовая погода, обледенение и неправильные действия капитана. Об этом 2 марта сообщили в Госморречнадзоре. Расследование завершила комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
По данным ведомства, комиссия пришла к выводу, что судно обледенело и его остойчивость уменьшилась, а ярус (вид гигантского перемета для морского и океанического лова) капитаном был выбран неверно.
«Штормовая погода и наличие открытого лацпорта для выборки рыболовной снасти привели к попаданию забортной воды в помещения судна, расположенные на главной палубе, к отрицательной начальной остойчивости, резкому увеличению крена и затоплению судна», — говорится в сообщении. Также комиссия указала на непрофессиональные действия капитана судна и вахтенного старшего помощника капитана, которые не проконтролировали остойчивость судна и несвоевременно объявили судовую тревогу по оставлению судна экипажем.
Рыболовецкое судно «Онега» затонуло во время шторма в Баренцевом море. В воде оказались 19 человек, двое из которых были спасены. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта». Власти Мурманской области сообщили, что семьям погибших моряков выделят по одному миллиону рублей из резервного фонда региона, а пострадавшим — по 500 тысяч рублей.