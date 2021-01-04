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Моряков с затонувшей «Онеги» больше не ищут. Поисковая операция прекращена

В акватории Баренцева моря остановлена поисково-спасательная операция в районе крушения рыболовецкого судна «Онега». 17 человек остаются не найденными.

О прекращении поисков 4 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. «Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты», — говорится в заявлении ведомства.

Рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море 28 декабря. В воде оказались 19 человек, двое из которых были спасены. По предварительным данным, судно перевернулось и затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта». Власти Мурманской области сообщили, что семьям погибших моряков выделят по одному миллиону рублей из резервного фонда региона, а пострадавшим — по 500 тысяч рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

nuga
Очень странно,17 тел оставили бултыхаться ? Кинули по миллиону родственникам и все.Привыкли гасить возмущение деньгами.Где то там Курск лежит
муматор
а обещали послать глубоководное судно. Опять слова?
Brandora
А их искали? Поисковая операция всё-таки значит была? и никакой инфы

Зато как что-нибудь с каким-нибудь рэпером занюханым так информашка как из рога изобилия
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