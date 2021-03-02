Полицейский главк выбрал, кого поставить на «южные ворота» Петербурга. Скандальный врио освобождает кресло

Очередные кадровые перестановки произошли в региональном управлении МВД. Полицейский главк выбрал нового руководителя в Московский район Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», 2 марта на этот пост назначен подполковник полиции Сергей Кулешов. Пост врио начальника Московского УМВД последний месяц занимал неоднократный герой публикаций нашего издания — Виктор Куров.
Кулешов до недавнего времени работал в Колпинском районе, который возглавил в ноябре 2019 года. Туда он пришёл из Следственного управления УМВД по Центральному району, превратившись из подполковника юстиции в подполковника полиции. Кто займёт его освободившееся кресло, пока что неизвестно.