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ВЦИОМ: Всё меньше россиян утверждают, что Михаил Горбачёв «ничего хорошего» не сделал

Больше половины россиян считают последнего советского лидера Михаила Горбачёва «политиком, который думал о благе страны, но совершил ряд серьезных тактических просчетов, которые привели к потрясениям и проблемам». Этот вариант выбрал 51% собеседников ВЦИОМ. Данные опубликованы 2 марта, в день 90-летия Горбачёва.

Фото: gorby.ru
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Преступником, который «злонамеренно и сознательно развалил великую державу», последнего лидера СССР считают 22% россиян, и их доля с 2019 года сократилась. Два года назад Горбачёва называли «преступником» 26% граждан РФ. Каждый десятый (11%) видит в единственном президенте СССР «смелого человека, который не побоялся взять на себя ответственность и провести жизненно необходимые стране реформы».

В списке хороших вещей, которые сделал Горбачёв, россияне чаще всего отмечают «гласность народа / свободу слова» — 9%. И этот показатель за пять прошедших лет вырос в три раза. Далее россияне отмечают тот факт, что именно он «затеял перестройку» (4%) и занимался «развитием международных отношений» (3%). Развал СССР 2% граждан РФ относят к списку хороших дел президента СССР.

Фото: ВЦИОМ
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При этом «распад СССР» лидирует в списке «плохих» дел Михаила Горбачёва. Решение, к которому последний генсек КПСС не имел никакого юридического отношения, 36% россиян ставят ему в вину. На втором месте антирейтинга «действия в угоду Америке и Западу» (7%), на третьем — «упадок экономики» (7%). При этом антиалкогольная кампания Горбачёва спустя треть века беспокоит каждого двадцатого россиянина (5%), что оказалось даже страшнее, чем «предательство страны» (3%) или «обезоруживание армии» (3%).

На этом фоне сокращается доля россиян, которые считают, что деятельность Горбачёва принесла стране больше вреда, чем пользы, — 51%. В 2019 году так ответили 54% участников исследования. Треть граждан (32%) считают, что пользы и вреда Горбачёв принёс одинаковое количество. 7% видят в его работе «больше пользы».

Вместе с тем растёт доля граждан, которые считают, что он действовал в интересах большинства. Сегодня в этом уверены 13% граждан, а два года назад — 11%. 46% считают, что Горбачёв работал «в интересах небольшой группы лиц».

Опрос был проведён 28 февраля 2021 года среди 1 600 совершеннолетних россиян.

Фото: ВЦИОМ
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С 90-летием Михаила Горбачёва сегодня поздравили ведущие мировые лидеры.

«Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», — сказано в поздравлении от Владимира Путина, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Благодаря Вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий Вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения. Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого Вами дела», — сказано в поздравительном письме президента США Джозефа Байдена, которое публикует переводчик Горбачёва Павел Палажченко.

Сам Горбачёв в числе своих главных достижений назвал перестройку и прекращение холодной войны.

«Главное, чего мы достигли внутри страны, — люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой. И поэтому попытка отбросить страну в прошлое — путч ГКЧП — не удалась», — сказал президент СССР.

Праздновать свой юбилей последний советский лидер будет удалённо, с помощью видеоконференции.

Фото: gorby.ru
Фото: ВЦИОМ
Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (58)

Иван 2пырьев
Надо сделать голосовалку, кто из читателей считает, что политику делает один человек, а не консорциум из элит, разной степени вшивости?
260776421
В отсутствие альтернативы успехи дебилизаторов налицо.
NAFTALIN 2000-2036
"История не знает слова "Если"©. довольно-таки странен категорический тон некоторых. как будто такой феномен, как развал СССР уже неоднократно имел место в истории человечества и известны варианты, имевшие намного более лучший, толстый и длинный конец.
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