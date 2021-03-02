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В Госдепе заявили, что ситуация с Навальным имеет неотложный приоритет

Неотложным приоритетом для администрации Джо Байдена стало отравление и последующее заключение российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 1 марта сообщили в госдепартаменте США 1 марта.

Как заявил на регулярном брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс, как неотложный приоритет рассматривают вопрос прав человека в России, в том числе ситуацию с Навальным и с теми, кто был задержан после его ареста, пишет ТАСС. В Госдепе подчеркнули, что ведут работу как над срочной проблемой и в тесной координации с ЕС и другими странами-единомышленниками.

Ранее CNN со ссылкой на двух представителей администрации США анонсировало введение санкций против России по делу Навального в течение недели. Сообщалось, что конкретные меры и точные сроки официальные лица США и ЕС уточнят в ближайшие дни.

Алексей Навальный был госпитализирован в конце августа прошлого года и впоследствии переправлен на лечение в Германию. Специалисты из местной лаборатории, Швеции и Франции нашли в его организме следы боевого отравляющего вещества. Следствие в России отказало в возбуждении уголовного дела, Навальный совместно с The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

17 января оппозиционер вернулся в Россию после лечения и реабилитации и был задержан в аэропорту. В начале февраля Мосгорсуд рассмотрел ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Навальному по делу «Ив Роше» и постановил заменить его на реальный срок заключения. Его отправили на 2,5 года в ИК-2 города Покрова во Владимирской области.

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Комментарии (6)

Алексей Навальный - настоящий Президент России!!!!
perekuz
А не подарить ли Алексея нашего Навального Соединённым Штатам, без возврата!
Владислав М
Правильно. В какой ещё стране, где человека преследуют спецслужбы, и он чуть не умирает от отравления, власть делает вид, что ничего такого не произошло, да ещё сажает пострадавшего в тюрьму? Какой-то сюрреализм!
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