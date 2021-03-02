В Госдепе заявили, что ситуация с Навальным имеет неотложный приоритет

Алексей Навальный был госпитализирован в конце августа прошлого года и впоследствии переправлен на лечение в Германию. Специалисты из местной лаборатории, Швеции и Франции нашли в его организме следы боевого отравляющего вещества. Следствие в России отказало в возбуждении уголовного дела, Навальный совместно с The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.



17 января оппозиционер вернулся в Россию после лечения и реабилитации и был задержан в аэропорту. В начале февраля Мосгорсуд рассмотрел ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Навальному по делу «Ив Роше» и постановил заменить его на реальный срок заключения. Его отправили на 2,5 года в ИК-2 города Покрова во Владимирской области.

