В Госдепе заявили, что ситуация с Навальным имеет неотложный приоритет

Неотложным приоритетом для администрации Джо Байдена стало отравление и последующее заключение российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 1 марта сообщили в госдепартаменте США 1 марта.
Как заявил на регулярном брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс, как неотложный приоритет рассматривают вопрос прав человека в России, в том числе ситуацию с Навальным и с теми, кто был задержан после его ареста, пишет ТАСС. В Госдепе подчеркнули, что ведут работу как над срочной проблемой и в тесной координации с ЕС и другими странами-единомышленниками.
Ранее CNN со ссылкой на двух представителей администрации США анонсировало введение санкций против России по делу Навального в течение недели. Сообщалось, что конкретные меры и точные сроки официальные лица США и ЕС уточнят в ближайшие дни.