CNN: США готовятся ввести санкции против России из-за Навального вместе с ЕС на этой неделе

Санкции против России в связи с отравлением и тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального администрация Джо Байдена готовится ввести на этой неделе. Об этом 1 марта сообщает CNN со ссылкой на двух представителей администрации США.

По словам собеседников издания, введение рестрикций будет скоординировано с Европейским Союзом. Конкретные меры и точные сроки официальные лица США и ЕС уточнят в ближайшие дни.

Эти санкции зададут тон политике США в отношении Москвы в будущем.

«По словам официальных лиц, администрация Байдена стремится послать "решительный сигнал" о правах человека и важности действий вместе с союзниками в рамках этих санкций», — пишет CNN.