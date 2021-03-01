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CNN: США готовятся ввести санкции против России из-за Навального вместе с ЕС на этой неделе

Санкции против России в связи с отравлением и тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального администрация Джо Байдена готовится ввести на этой неделе. Об этом 1 марта сообщает CNN со ссылкой на двух представителей администрации США.

По словам собеседников издания, введение рестрикций будет скоординировано с Европейским Союзом. Конкретные меры и точные сроки официальные лица США и ЕС уточнят в ближайшие дни.

Эти санкции зададут тон политике США в отношении Москвы в будущем.

«По словам официальных лиц, администрация Байдена стремится послать "решительный сигнал" о правах человека и важности действий вместе с союзниками в рамках этих санкций», — пишет CNN.

Более того, как отмечает один из собеседников, обсуждаются и санкции против России «за многочисленные нападения на американскую демократию и американский персонал, включая взлом SolarWinds и награды за американских солдат в Афганистане — в одном пакете».

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Комментарии (28)

Mikle776
ну наконец таки, а то у нас импортозамещение стало буксовать! надо пенделем ускорить сей процесс!
а для того, чтобы соблюсти приличия, Россия должна ответить... Думаю, что надо перестать продавать наши скрепные нефть и газ! Пусть мерзнут в своей Европе! А мы сами будем потреблять эти природные продукты! Ведь из нефти очень многое можно сделать!
И вещей... и даже лекарств... Говорят что из нефти можно еду делать! Освоим производство еды из нефти и заживем! Так что санкции России только на пользу! )))
Агроном аэродрома
Россияне просят запретить ещё немного еды! :))
WuhanRockCafe
Вот теперь я спокоен за Леху - в Покровской ИК-2 его пальцем никто не тронет.
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