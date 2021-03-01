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Трубу, породившую фонтан на Просвещения, обновили и снова наполнили водой

Теплоэнергетики закончили ремонт трубы, которая в понедельник днём развлекала гейзером жителей Калининского района Петербурга, и трепала нервы владельцам оказавшихся рядом машин.

Как сообщили в ГУП «ТЭК СПБ», теплосеть диаметром 159 мм у дома № 69 по проспекту Просвещения починили к десяти часам вечера 1 марта. В трубу взамен изношенного участка врезали новые пять метров, провели диагностику и наполнили систему водой.

В зоне работ оказались два жилых дома. Горячую воду, как уточняют в пресс-службе, в квартиру подавали по резервной схеме, сейчас отопление восстановлено.

О дефекте на проспекте Просвещения теплоэнергетикам сообщили немногим позже двух часов дня. Во дворе рядом с газоном бил гейзер, в эпицентре прорыва, судя по фото, оказались две машины. Больше всего прокипятился «Гранд Чероки», отогнать который до локализации не представлялось возможным. Как сообщают в пресс-службе, вытекание локализовали почти через час — в 15:00.

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