ВОЗ сомневается, что коронавирус получится победить в течение года

Преждевременно говорить о том, что борьба с коронавирусом завершится к концу 2021 года. Об этом заявил 1 марта директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.



«Мы наблюдаем, что вакцинация постепенно начинает оказывать влияние на вирус. Однако на данном этапе преждевременно говорить о том, что борьба с пандемией завершится к концу года», — цитирует Райна ТАСС.

Главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан добавила, что на данный момент организация рассчитывает благодаря вакцинации «сократить к концу года число случаев госпитализации, смертей и случаев тяжелого течения заболевания».