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ВОЗ сомневается, что коронавирус получится победить в течение года

Преждевременно говорить о том, что борьба с коронавирусом завершится к концу 2021 года. Об этом заявил 1 марта директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Мы наблюдаем, что вакцинация постепенно начинает оказывать влияние на вирус. Однако на данном этапе преждевременно говорить о том, что борьба с пандемией завершится к концу года», — цитирует Райна ТАСС.

Главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан добавила, что на данный момент организация рассчитывает благодаря вакцинации «сократить к концу года число случаев госпитализации, смертей и случаев тяжелого течения заболевания».

Ранее ВОЗ отметила, что впервые за семь недель зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.

По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 был выявлен более чем у 114 млн человек, больше 2,5 млн случаев заражения закончились летальным исходом.

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