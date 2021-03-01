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Трое из служебного «Форда» пострадали в ДТП на Морской набережной. Авария попала на видео

В полицейском главке прокомментировали аварию на Васильевском острове в Петербурге, в которую 1 марта попал служебный автомобиль. Помощь врачей в результате потребовалась троим.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, дорожное происшествие на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда произошла около восьми часов вечера. По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем «КИА», не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение со служебным «Фордом».

«В полицейском автомобиле находились трое сотрудников полиции и двое граждан, которые доставлялись из одного отдела в другой. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры «Форда». С различными травмами их госпитализировали», — рассказали в ведомстве.

По данным «Фонтанки», пассажиры — мужчина 34 лет и женщина в возрасте 41 года. Первого увезли в больницу с сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и повреждением связок ноги. Женщина госпитализирована с переломом рёбер. 30-летний водитель получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и сломал палец. Его коллега ушиб ногу и отказался от госпитализации. По факту аварии проводится проверка.

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Комментарии (12)

spb7771250
60 надо ехать было водителю Форда! А не превышать. Был бы там светофор - он и там бы проскакун сделал, но тогда Киа была бы не виновата. Светофор - нужен! Зачем его вообще убрали то?
Диагноз,или не диагноз....Но то что там бьется много народу- это факт.
Сам два раза просто оттормаживался,хотя и ехал по главной дороге, потому что кому то надоедало ждать и он просто тупо выезжает с набережной Макарова ( проспект Крузенштерна). Там когда открыли данную развязку,стоял сначала светофор,но потом его быстро убрали..... И все,началось.Раз в неделю там точно бьются машины.
rusbos
На этом перекрестке за 2 года произошли десятки, если не сотни дтп из-за плохой организации. Может сейчас что-то сдвинется с места, кроме знака.
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