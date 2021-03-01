Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, дорожное происшествие на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда произошла около восьми часов вечера. По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем «КИА», не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение со служебным «Фордом».

В полицейском главке прокомментировали аварию на Васильевском острове в Петербурге, в которую 1 марта попал служебный автомобиль. Помощь врачей в результате потребовалась троим.

«В полицейском автомобиле находились трое сотрудников полиции и двое граждан, которые доставлялись из одного отдела в другой. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры «Форда». С различными травмами их госпитализировали», — рассказали в ведомстве.



По данным «Фонтанки», пассажиры — мужчина 34 лет и женщина в возрасте 41 года. Первого увезли в больницу с сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и повреждением связок ноги. Женщина госпитализирована с переломом рёбер. 30-летний водитель получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и сломал палец. Его коллега ушиб ногу и отказался от госпитализации. По факту аварии проводится проверка.