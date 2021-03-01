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На Морской набережной «КИА» не разъехалась с машиной полиции. Очевидцы говорят о пострадавшем

Авария с участием автомобиля полиции произошла на Васильевском острове в Петербурге вечером 1 марта. Очевидцы заметили травмированного сотрудника.

О ДТП на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, на «перекрёстке дураков» встретились полицейский «Форд» и «КИА». На месте аншлаг, судя по видео, стянуты четыре машины правоохранителей, три скорых и автомобиль МЧС.

Фото: скриншот видео/«Фонтанка.ру»
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Подписчики «Мегаполиса» добавляют, что «Форд» двигался прямо без проблесковых маячков, «КИА» поворачивала налево на Адмиралтейский проезд. «Все живы, пострадал один из сотрудников, видимо, повредил ногу», — пишут в паблике. «Фонтанка» запросила комментарий у ГУ МВД по Петербургу и области.

«Фонтанка.ру»

Фото: скриншот видео/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

aaignat
АдмиралЬский проезд. Карту купите для своих гастеркоров. Там ранее была авария и эти, видимо, могли отвлечься на её последствия
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