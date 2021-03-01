FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
74.04р89.45р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Катер Росприроднадзора затопило из-за температурных качелей. Угрозы для Малой Невки нет

Судно у яхт-клуба на Крестовском острове не выдержало переменчивости петербургской погоды. Причиной подтопления в управлении Росприроднадзора по Северо-Западу назвали температурные качели.

Как сообщили в управлении 1 марта, из-за температурных колебаний кингстоны катера Radon, ошвартованного у яхт-клуба на Петровской косе, пропустили воду в трюм машинного отделения. (Кингстон — задвижка или клапан, перекрывающий доступ в корабельную систему, сообщающуюся с забортной водой. — Прим. ред.). В результате судно приобрело осадку на 15 сантиметров выше ватерлинии.

Воду из трюма откачали, осадку восстановили. В ближайшее время катер будет под круглосуточным присмотром — на нём организованы дежурства.

Росприроднадзор по СЗФО

На судно, которое всё глубже погружалось в воду, обратили внимание днём. В Росприроднадзоре повторили, что перед зимовкой топливо полностью откачали, так что катер стоял с пустыми баками.

«Угрозы загрязнения акватории дизельным топливом Малой Невки нет, что подтверждено результатами наружного обследования», — заверяют в пресс-службе.

Radon находится на балансе подведомственного Росприроднадзору ФБУ «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море». Используется он, в том числе, в качестве техпомощи во время рейдов.

Как добавили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, по факту частичного подтопления разъездного катера Radon организована проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

vic_5e4cd1938d1a8
Какие нежные нынче кингстоны пошли ... качели, понимаешь, температурные виноваты.
Сюрприз для науки кораблестроения - кингстоны не той ситстемы, рассчитаны, только на стабильную температуру, желательно, градусов 25 тепла ....
муматор
как удобно!!! Дороги, катер ...
Павел Михайлов
Уверен, что эта шарага и утопленный катер спишет на ковид.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний