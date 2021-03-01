Как сообщили в управлении 1 марта, из-за температурных колебаний кингстоны катера Radon, ошвартованного у яхт-клуба на Петровской косе, пропустили воду в трюм машинного отделения. (Кингстон — задвижка или клапан, перекрывающий доступ в корабельную систему, сообщающуюся с забортной водой. — Прим. ред.) . В результате судно приобрело осадку на 15 сантиметров выше ватерлинии.

Судно у яхт-клуба на Крестовском острове не выдержало переменчивости петербургской погоды. Причиной подтопления в управлении Росприроднадзора по Северо-Западу назвали температурные качели.

Воду из трюма откачали, осадку восстановили. В ближайшее время катер будет под круглосуточным присмотром — на нём организованы дежурства.

На судно, которое всё глубже погружалось в воду, обратили внимание днём. В Росприроднадзоре повторили, что перед зимовкой топливо полностью откачали, так что катер стоял с пустыми баками.



«Угрозы загрязнения акватории дизельным топливом Малой Невки нет, что подтверждено результатами наружного обследования», — заверяют в пресс-службе.



Radon находится на балансе подведомственного Росприроднадзору ФБУ «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море». Используется он, в том числе, в качестве техпомощи во время рейдов.



Как добавили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, по факту частичного подтопления разъездного катера Radon организована проверка.