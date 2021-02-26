«Дурак, что могу сказать». Глава Минприроды Козлов прокомментировал предложение своего подчиненного увеличить тариф на вывоз отходов

Глава Минприроды Александр Козлов 26 февраля в нестандартной форме отреагировал на предложение рекультивировать за счет граждан отработавшие свое мусорные полигоны. Эта идея пришла как раз изнутри ведомства.



«Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны, — говорит Козлов на видео, появившемся в официальном Telegram-канале министерства. — Дурак, что могу сказать. Мы не поддерживаем эту позицию».

Фамилию «сотрудника» министр не называет, но соответствующее предложение накануне сделал директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов. Он предложил заложить в тариф на вывоз мусора финансовые средства, которые пошли бы на рекультивацию полигонов, срок службы которых подходит к концу. Для этого, по предварительным подсчётам Минприроды, необходимо увеличить тариф на 3%, то есть на 32,2 рубля в год. На это еще до Козлова ответила Федеральная антимонопольная служба: она обошлась без обидных наименований, но подчеркнула, что уже установленные тарифы менять нельзя.