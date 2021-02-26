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«Дурак, что могу сказать». Глава Минприроды Козлов прокомментировал предложение своего подчиненного увеличить тариф на вывоз отходов

Глава Минприроды Александр Козлов 26 февраля в нестандартной форме отреагировал на предложение рекультивировать за счет граждан отработавшие свое мусорные полигоны. Эта идея пришла как раз изнутри ведомства.

«Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны, — говорит Козлов на видео, появившемся в официальном Telegram-канале министерства. — Дурак, что могу сказать. Мы не поддерживаем эту позицию».

Фамилию «сотрудника» министр не называет, но соответствующее предложение накануне сделал директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов. Он предложил заложить в тариф на вывоз мусора финансовые средства, которые пошли бы на рекультивацию полигонов, срок службы которых подходит к концу. Для этого, по предварительным подсчётам Минприроды, необходимо увеличить тариф на 3%, то есть на 32,2 рубля в год. На это еще до Козлова ответила Федеральная антимонопольная служба: она обошлась без обидных наименований, но подчеркнула, что уже установленные тарифы менять нельзя.

Сейчас средний тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов по России составляет около 108 рублей в год.

В большинстве регионов России в 2019 году стартовала так называемая мусорная реформа: было выбрано около 250 компаний, которые стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, который позволил Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает.

Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе».

В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества, с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами.

АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года. Кроме двух регионов, его учредили ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ. Директором назначена Екатерина Горшкова, экс-директор «Петроэлектросбыта».

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Комментарии (2)

aaignat
Значит 146% тариф повысят и всё свалят на сотрудника без фамилии
GreenGrass
…Пусть Жираф
был не прав,
Но виновен не Жираф,
А тот, кто крикнул из ветвей:
«Жираф большой — ему видней!»

В.В. 1968 г.
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