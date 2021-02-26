FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.47р89.50р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Генконсульство Финляндии в Петербурге с апреля возглавит замидиректора «российского» департамента МИД страны

Специалист по России из финского МИДа с середины весны возглавит Генеральное консульство Финляндии в Петербурге.

«Президент Финляндии назначил Саннамаарию Ванамо на должность генерального консула Финляндии в Санкт-Петербурге с 15 апреля 2021 года. До своего назначения Ванамо занимала должность заместителя директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Финляндии», — сообщили 26 февраля в дипмиссии.

Фото: Ulkoministeriö // Vilhelm Sjöström
ПоделитьсяПоделиться

На предыдущем месте Саннамария Ванамо проработала с 2017 года. До этого, с 2014 по 2017 год, она была начальником отдела в группе контроля над вооружениями. Имеет опыт представительства в Вашингтоне, Брюсселе и Москве. В Министерстве иностранных дел она трудится в общей сложности уже 20 лет. Имеет степень магистра социальных наук.

Предыдущий генконсул Анне Ламмила осенью уехала возглавлять дипмиссию Финляндии в ЮАР. О своей работе в Петербурге и позиции Суоми по некоторым вопросам она рассказала перед отъездом в интервью «Фонтанке».

Фото: Ulkoministeriö // Vilhelm Sjöström

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

vivich
"замидиректора" - серьезная должность!
Но фонтанковским писакам-школярам все пофиг...
Чёрт Опасный
Кто на ком стоял?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний