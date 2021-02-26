Генконсульство Финляндии в Петербурге с апреля возглавит замидиректора «российского» департамента МИД страны

Специалист по России из финского МИДа с середины весны возглавит Генеральное консульство Финляндии в Петербурге.
«Президент Финляндии назначил Саннамаарию Ванамо на должность генерального консула Финляндии в Санкт-Петербурге с 15 апреля 2021 года. До своего назначения Ванамо занимала должность заместителя директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Финляндии», — сообщили 26 февраля в дипмиссии.
На предыдущем месте Саннамария Ванамо проработала с 2017 года. До этого, с 2014 по 2017 год, она была начальником отдела в группе контроля над вооружениями. Имеет опыт представительства в Вашингтоне, Брюсселе и Москве. В Министерстве иностранных дел она трудится в общей сложности уже 20 лет. Имеет степень магистра социальных наук.
Предыдущий генконсул Анне Ламмила осенью уехала возглавлять дипмиссию Финляндии в ЮАР. О своей работе в Петербурге и позиции Суоми по некоторым вопросам она рассказала перед отъездом в интервью «Фонтанке».