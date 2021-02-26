Смольный выделит на поддержку общепита 150 млн рублей. Деньги ранее предназначались туризму

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса принял решение о перераспределении средств, которые предназначались на поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений. Как сообщили 26 февраля в пресс-службе Смольного, предприятия общественного питания смогут получить в виде льготных займов дополнительные 150 млн рублей.

«Оборот общественного питания в 2020 году составил более 65 млрд рублей. Он снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Беззалоговые займы — это наиболее комфортный и быстрый способ помочь городским предприятиям, которые нуждаются сейчас в средствах для восстановления деятельности», — цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.