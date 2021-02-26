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Смольный выделит на поддержку общепита 150 млн рублей. Деньги ранее предназначались туризму

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса принял решение о перераспределении средств, которые предназначались на поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений. Как сообщили 26 февраля в пресс-службе Смольного, предприятия общественного питания смогут получить в виде льготных займов дополнительные 150 млн рублей.

«Оборот общественного питания в 2020 году составил более 65 млрд рублей. Он снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Беззалоговые займы — это наиболее комфортный и быстрый способ помочь городским предприятиям, которые нуждаются сейчас в средствах для восстановления деятельности», — цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Ранее сообщалось, что городские власти выделили на помощь бизнесу 353 млн рублей, из них 100 млн предназначались общепиту и 253 млн — предприятиям сферы туризма. Предприятия общественного питания уже выбрали свой лимит. Прием заявок от туристических компаний завершился сегодня, им были одобрены займы на 50 млн рублей. «Оставшийся свободный лимит был перенаправлен», — пояснила «Фонтанке» директор фонда Александра Питкянен.

Всего на программу беззалоговых займов из городского бюджета в 2021 году было выделено 500 млн рублей и 100 млн рублей из собственных средств фонда. Оставшиеся деньги (300 млн рублей) будут направлены на общую программу возобновления деятельности, ими смогут воспользоваться в том числе туристические компании, сообщила Александра Питкянен.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Анна Эстедт
Деньги нужно выделять не бедным предпринимателям, а генетическому ядру (молодежи, мамочкам), а они уже рублём поддержат нужных выживанию вида торгашей.
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