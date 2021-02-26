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«Газпром Арена» попрощалась с Петербургом и отправилась покорять космос на глазах у изумленной публики

«Газпром Арена» явила отдыхающим горожанам свое второе предназначение. Судя по видео, Петербургу придется искать миллиарды на новый стадион.

Необычное видео опубликовали 26 февраля в своем Instagram художник по визуальным эффектам Александр Иванов и 3D-художник и дизайнер Владислав Иванов. «Мы всегда догадывались, что футбол — это не единственное предназначение этой арены», — написали они. На видео стадион на глазах у гоняющих мяч очевидцев, посигналив на прощание, отрывается от земли и взлетает как большая летающая тарелка.

Владислав Иванов в конце января опубликовал завирусившееся видео со штурмовиками и боевыми роботами ОМОНа в стиле «Звездных войн» в центре Петербурга.

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Комментарии (2)

grannie
Круто!
Brevnault
А в это время в чаше проходил всероссийский съезд единороссов. 80 000 членов партии.
Мечты...
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