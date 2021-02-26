Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей, которые вернулись на родину с помощью самодельной дрезины, благополучно вылетели из Владивостока в Москву. Об этом рано утром 26 февраля сообщил официальный аккаунт представительства МИД России во Владивостоке.



«Сотрудники представительства содействовали выезду с территории КНДР группы сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей. Ввиду ограничений на передвижение через границы между двумя странами в условиях пандемии выезд оказался возможным только железнодорожным путём с использованием несамоходной дрезины. На российской территории соотечественников автобусом доставили во владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом», — говорится в сообщении.

