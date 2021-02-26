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Покинувшие КНДР на самодельной дрезине российские дипломаты благополучно вылетели в Москву

Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей, которые вернулись на родину с помощью самодельной дрезины, благополучно вылетели из Владивостока в Москву. Об этом рано утром 26 февраля сообщил официальный аккаунт представительства МИД России во Владивостоке.

«Сотрудники представительства содействовали выезду с территории КНДР группы сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей. Ввиду ограничений на передвижение через границы между двумя странами в условиях пандемии выезд оказался возможным только железнодорожным путём с использованием несамоходной дрезины. На российской территории соотечественников автобусом доставили во владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала и показывала, как российские дипломаты возвращались из КНДР пешком по шпалам с дрезиной. На такие приключения их вынудило отсутствие железнодорожного сообщения между двумя странами, которое в настоящий момент закрыто из-за пандемии.

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