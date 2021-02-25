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Главы стран ЕС признали необходимость введения электронных сертификатов вакцинации

Главы стран Евросоюза согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом заявила 25 февраля канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.

«Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», — цитирует Меркель ТАСС. Она отметила, что подобный сертификат разработают в Германии, а также другие страны Европы начали прорабатывать данный вопрос.

Также саммит ЕС согласился с необходимостью продолжать ограничивать трансграничные поездки в Европе и поддерживать жесткие ограничительные меры из-за пандемии.

Новогодние послабления и распространение британского штамма стали вероятной причиной нового подъема заболеваемости COVID-19 в странах Евросоюза. Массовую вакцинацию пока организовать не удалось, и ЕС стоит на пороге третьего локдауна. Подробнее об этом читайте здесь.

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Комментарии (3)

Cveta
Ну , если им не удалось организовать массовую вакцинацию, что тогда про нас говорить...
vader
А вот и долгожданные разрешения на жизнь. Поздравляем граждан Евросоюза, теперь саму возможность существовать будет вам разрешать госпожа Меркель.
007_5e4d82afdecb9
Не признали и близко. Читайте не тасс, а источники .
Более того, если ткнуть на вашу сылку на тасс вылезает "ЕС заявил о необходимости поддерживать жесткие ограничения из-за эпидемической ситуации"

https://tass.ru/obschestvo/10785017

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