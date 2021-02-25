Главы стран ЕС признали необходимость введения электронных сертификатов вакцинации

Главы стран Евросоюза согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом заявила 25 февраля канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.
«Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», — цитирует Меркель ТАСС. Она отметила, что подобный сертификат разработают в Германии, а также другие страны Европы начали прорабатывать данный вопрос.
Также саммит ЕС согласился с необходимостью продолжать ограничивать трансграничные поездки в Европе и поддерживать жесткие ограничительные меры из-за пандемии.
Новогодние послабления и распространение британского штамма стали вероятной причиной нового подъема заболеваемости COVID-19 в странах Евросоюза. Массовую вакцинацию пока организовать не удалось, и ЕС стоит на пороге третьего локдауна. Подробнее об этом читайте здесь.