«Не прячется ли от вас Путин?» Беглов объяснил, как город получает федеральные средства

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о деталях получения городом средств из федерального бюджета. О том, не прячется ли ещё президент Владимир Путин от петербургского градоначальника, когда тот приходит просить выделить средства на какой-нибудь проект, спросил 25 февраля в эфире телеканала 78 ведущий Игорь Максименко.



«От Александра Дмитриевича легко спрятаться, от города не спрячешься. Владимир Владимирович очень любит наш город», — отметил губернатор. По его словам, каждый раз в случае такого обращения необходимо «защищать» проекты и обосновывать траты. «Не просто «дайте 10–20 млрд», нужны именно обоснованные решения. И не все наши проекты мы смогли защитить. Но это серьезная работа, и пока мы работаем успешно, сами цифры об этом говорят», — добавил он.