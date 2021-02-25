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«Не прячется ли от вас Путин?» Беглов объяснил, как город получает федеральные средства

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о деталях получения городом средств из федерального бюджета. О том, не прячется ли ещё президент Владимир Путин от петербургского градоначальника, когда тот приходит просить выделить средства на какой-нибудь проект, спросил 25 февраля в эфире телеканала 78 ведущий Игорь Максименко.

«От Александра Дмитриевича легко спрятаться, от города не спрячешься. Владимир Владимирович очень любит наш город», — отметил губернатор. По его словам, каждый раз в случае такого обращения необходимо «защищать» проекты и обосновывать траты. «Не просто «дайте 10–20 млрд», нужны именно обоснованные решения. И не все наши проекты мы смогли защитить. Но это серьезная работа, и пока мы работаем успешно, сами цифры об этом говорят», — добавил он.

Ранее стало известно, что федеральный бюджет выделит на дорожную отрасль Петербурга 12,7 млрд за 4 года; миллиард пойдет на ремонт дорог.

Помимо этого,10 млрд федеральный центр направит на строительство первого этапа Широтной магистрали скоростного движения. Общая стоимость его составит почти 40 млрд с учетом подготовки территории.

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Комментарии (5)

Djnyana
Как можно обосновать необоснуемое? ) Только - распилами! Александр Дмитриевич не отождествляет себя с Городом, поэтому так разделяет.., что от него можно спрятаться, от Города - ..ну, как бы, не очень..) Радует, что человек начал пытаться произносить почти своими словам, хоть что-то..) Хотя, дети это начинают делать намного раньше! ) И.., где - прозрачность всего происходящего?! Я бы хотел видеть Губернатором.. - Вишневского! ) Но уверен, что есть и ещё много достойных людей в Городе, вполне может быть даже - более Достойных! )
Павел Павлов
Пусть этот дядя с большими усами,сбеглов,объяснит горожанам почему СНЕГ который выпал три дня назад до сих пор не убрали.
Igor_VS
Первая любовь - Петербург. Вторая - Геленджик.. Если считать в рублях.
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