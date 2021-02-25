Кадыров рассказал, что Путин лично контролировал ликвидацию бандподполья в Чечне

Президент России Владимир Путин держал на личном контроле ликвидацию исламистского подполья в Чечне. Об этом 25 февраля рассказал глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте»



«Внимание и поддержка Владимира Владимировича стали решающим фактором в разгроме НВФ и обеспечении безопасности и общественного порядка на территории ЧР. Символично, что последний решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации», — написал глава Чечни.

