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Кадыров рассказал, что Путин лично контролировал ликвидацию бандподполья в Чечне

Президент России Владимир Путин держал на личном контроле ликвидацию исламистского подполья в Чечне. Об этом 25 февраля рассказал глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

«Внимание и поддержка Владимира Владимировича стали решающим фактором в разгроме НВФ и обеспечении безопасности и общественного порядка на территории ЧР. Символично, что последний решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации», — написал глава Чечни.

Накануне президент России на заседании коллегии ФСБ напомнил, что в Чечне в декабре уничтожили последнюю организованную бандгруппу.

О ликвидации последней банды в республике Кадыров рассказал 20 января. Он уточнил, что спецоперация МВД проводилась на окраине селения Катар-Юрт, завершилась она ликвидацией шести человек, одним из которых был Аслан Бутюкаев. Все они находились в федеральном розыске и дважды им удалось уйти от преследования.

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Комментарии (8)

kusto
"Простите, часовню тоже я… развалил?"
264733601
Работает, в конторе бывших не бывает
Zloi_prohozhiy
Ох уж эти сказочники (с)
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