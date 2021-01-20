Кадыров заявил о ликвидации в Чечне банды Бютукаева, выложив в подтверждение фото трупа

В Чечне уничтожена банда Аслана Бютукаева. О ликвидации исламистского подполья сообщил 20 января глава республики Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что спецоперация МВД проводилась на окраине селения Катар-юрт, завершилась она ликвидацией шести человек, которые находились в федеральном розыске. До этого им дважды удалось уйти от преследования.

«Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев», — написал Кадыров в Telegram и приложил фото с кровавым месивом и лицом одного из убитых.

«Поставленную Верховным Главнокомандующим задачу о наведении порядка и уничтожении террористов в Чеченской Республике мы выполнили», — добавил он.