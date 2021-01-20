FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -9
73.72р89.21р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Кадыров заявил о ликвидации в Чечне банды Бютукаева, выложив в подтверждение фото трупа

В Чечне уничтожена банда Аслана Бютукаева. О ликвидации исламистского подполья сообщил 20 января глава республики Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что спецоперация МВД проводилась на окраине селения Катар-юрт, завершилась она ликвидацией шести человек, которые находились в федеральном розыске. До этого им дважды удалось уйти от преследования.

«Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев», — написал Кадыров в Telegram и приложил фото с кровавым месивом и лицом одного из убитых.

«Поставленную Верховным Главнокомандующим задачу о наведении порядка и уничтожении террористов в Чеченской Республике мы выполнили», — добавил он.

Аслан Бютукаев — экстремист, радикальный-исламист, полевой командир северокавказских боевиков. Готовил террористов-смертников, участвовал в нападении на Грозный в 2014 году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний