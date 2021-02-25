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Главный тренер сборной России Брагин отказался комментировать скандал вокруг Панарина: Надо знать эту ситуацию, я ее не знаю

Главный тренер сборной России и хоккейного клуба СКА Валерий Брагин ушел от ответа на вопрос «Фонтанки» о ситуации с форвардом Артемием Панариным.

— Я это не комментирую, — заявил 25 февраля Брагин. — Надо знать эту ситуацию, я ее не знаю.

— Многих беспокоит тот момент, что высказывания Панарина могут сказаться на его перспективах в сборной.

— Ну, не комментирую я это.

Ранее бывший тренер Панарина в «Витязе» и СКА Андрей Назаров заявил, что 11 декабря 2011 года после выездного матча в Риге Артемий якобы избил девушку после неудачной попытки изнасилования. Дело, как говорят, удалось замять за 40 тысяч евро.

Позже бывший нападающий хоккейного клуба «Витязь» Михаил Анисин, который был с нападающим Артемием Панариным в тот злополучный вечер, раскрыл детали инцидента с девушкой. Анисин подчеркнул, что никакой попытки изнасилования не было, а Назаров сильно приукрасил историю.

Артемий Панарин выступал за петербургский СКА с 2013 по 2015 год. В 2015-м уехал в Северную Америку играть за клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». В 2017-м перешел в «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал до перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс». Серебряный (2015) и дважды бронзовый (2016, 2017) призёр чемпионатов мира в составе сборной России. В 2019-м стал самым дорогим российским игроком в истории НХЛ, подписав контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на 7 лет с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год. Хоккеист также прославился критикой президента России Владимира Путина.

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