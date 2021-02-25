Главный тренер сборной России Брагин отказался комментировать скандал вокруг Панарина: Надо знать эту ситуацию, я ее не знаю

Главный тренер сборной России и хоккейного клуба СКА Валерий Брагин ушел от ответа на вопрос «Фонтанки» о ситуации с форвардом Артемием Панариным.



— Я это не комментирую, — заявил 25 февраля Брагин. — Надо знать эту ситуацию, я ее не знаю.

— Многих беспокоит тот момент, что высказывания Панарина могут сказаться на его перспективах в сборной.

— Ну, не комментирую я это.

Ранее бывший тренер Панарина в «Витязе» и СКА Андрей Назаров заявил, что 11 декабря 2011 года после выездного матча в Риге Артемий якобы избил девушку после неудачной попытки изнасилования. Дело, как говорят, удалось замять за 40 тысяч евро.