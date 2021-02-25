Баскетбольный «Зенит» потерпел десятое поражение в Евролиге

Разгромным проигрышем завершился для баскетбольного клуба «Зенит» матч регулярного чемпионата Евролиги против испанской «Валенсии». Игра проходила в Петербурге в четверг, 25 февраля.



Сине-бело-голубые уступили со счетом 62:91 (19:22, 22:22, 9:18, 12:29).

Самыми результативными у петербуржцев стали Алекс Пойтресс (12 очков) и Билли Бэрон (11). Новичок Тарик Блэк на поле так и не появился. У «Валенсии» отличились Боян Дубльевич (19) и Никола Калинич (12).



«Зенит» идет на пятом месте в таблице регулярного чемпионата Евролиги с 15 победами и 10 поражениями.