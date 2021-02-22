Снег, метель, ледяной дождь и скачок на 15 градусов: петербургская погода на даёт коммунальщикам расслабиться

Дорожные службы бросают силы на погрузку и вывоз сугробов с городских улиц в ночь на 23 февраля. В День защитника Отечества Петербургу наметёт новые сугробы, проволочки с уборкой — чреваты.



О подготовке к непростой ночи комитет по благоустройству сообщает 22 февраля. На городские магистрали выведут 1164 единицы техники и 319 работников ручного труда дорожных предприятий. Грузить и вывозить то, что сдвинули на обочины — основная задача.

Синоптики предрекают, что на этом уборка не закончится. Во вторник, 23 февраля, в городе снова будет идти снег. Ночью — местами и несущественный, во второй половине дня — сильный с метелью. «Ветер будет достигать 7–12 метров в секунду, высота снега может достичь 10, а местами 13 см», — описывают масштаб в комитете.