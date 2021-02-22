Снег, метель, ледяной дождь и скачок на 15 градусов: петербургская погода на даёт коммунальщикам расслабиться

Дорожные службы бросают силы на погрузку и вывоз сугробов с городских улиц в ночь на 23 февраля. В День защитника Отечества Петербургу наметёт новые сугробы, проволочки с уборкой — чреваты.
О подготовке к непростой ночи комитет по благоустройству сообщает 22 февраля. На городские магистрали выведут 1164 единицы техники и 319 работников ручного труда дорожных предприятий. Грузить и вывозить то, что сдвинули на обочины — основная задача.
Синоптики предрекают, что на этом уборка не закончится. Во вторник, 23 февраля, в городе снова будет идти снег. Ночью — местами и несущественный, во второй половине дня — сильный с метелью. «Ветер будет достигать 7–12 метров в секунду, высота снега может достичь 10, а местами 13 см», — описывают масштаб в комитете.
Автовладельцев просят внимательно смотреть на знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.5.7 «Время действия» — чтобы не мешать уборке, парковать машины под ними запрещается один день в неделю в дневное или ночное время.
Температура ночью составит 17–19 градусов мороза, днём потеплеет до 10–12 градусов со знаком минус. Снег есть в прогнозах на среду, 24-е, и на четверг, 25 февраля. Дополнением к нему идёт ледяной дождь, а в четверг — морось.
Столбик термометра будет стремительно подниматься. В первый рабочий день недели ночью обещают до -10, днём 0 градусов. В четверг температура ночью будет плясать около нуля, а в дневное время воздух прогреется до +2...4.
Сейчас в Петербурге -13,5 градусов. Днём с учётом оперативного усиления улицы чистили 1300 уборочных машин и 1152 работника ручного труда, в садах и парках работали ещё 93 спецмашины и 340 специалистов. Сообщить о том, что могли пропустить дорожники, можно по телефону дежурной службы комитета 314–60–13. Звонки принимают круглосуточно.