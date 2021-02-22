Петербуржцы 257 раз пожаловались в Смольный на неубранный снег. Отработано меньше половины заявок

На горячие линии профильных комитетов Смольного с субботы поступило 257 обращений от горожан, недовольных уборкой снега. Большинство жалуется на сугробы на дорогах, в лидерах Адмиралтейский, Калининский и Выборгский районы.



Подробности схватки со снегом Смольный сообщает 22 февраля. С субботы, 20-го числа, и до четырёх часов вечера понедельника дежурная служба комитета по благоустройству приняла 194 обращения. Отработано 113, на контроле остаётся 81.

«Среди районов по количеству обращений лидируют Калининский, Выборгский и Адмиралтейский районы города», — отмечают в пресс-службе, добавляя, что активность недовольных состоянием дорог по сравнению с бесснежными днями выросла втрое.