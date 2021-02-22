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Петербуржцы 257 раз пожаловались в Смольный на неубранный снег. Отработано меньше половины заявок

На горячие линии профильных комитетов Смольного с субботы поступило 257 обращений от горожан, недовольных уборкой снега. Большинство жалуется на сугробы на дорогах, в лидерах Адмиралтейский, Калининский и Выборгский районы.

Подробности схватки со снегом Смольный сообщает 22 февраля. С субботы, 20-го числа, и до четырёх часов вечера понедельника дежурная служба комитета по благоустройству приняла 194 обращения. Отработано 113, на контроле остаётся 81.

«Среди районов по количеству обращений лидируют Калининский, Выборгский и Адмиралтейский районы города», — отмечают в пресс-службе, добавляя, что активность недовольных состоянием дорог по сравнению с бесснежными днями выросла втрое.

В Жилищном комитете поток жалоб ниже. За последние два выходных по горячей линии оставили 63 заявки, связанные с уборкой внутриквартальных территорий. Из них 59 остаются на контроле.

Замечания по дорожному и жилищному блоку операторы перенаправляют соответственно дорожным предприятиям и районным администрациям. Отчёт предоставить обязаны в течение суток.

Снежные завалы в Петербурге расчищают 1 900 уборочных машин и 9 тысяч специалистов ручного труда. О том, как коммунальщики отчитываются о проделанной работе TikTok и какими способами горожане просят расчистить сугробы, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (6)

Antuan Rokanten
Снег, действительно, убирают не особо хорошо. Где-то почищено, где-то нет. Учитывая, что это по сути первый серьёзный снегопад за зиму (и наверное последний), можно было бы поднапрячься и как-то получше чистить город. Особенно внутридворовые территории.
Роберто
Не поверите! Я и мои соседи, готовы сами выйти в свой выходной чтобы расчистить снег возле дома! Вооружите лопатами только! На ЖКХ и УК надежды нет!!!
ssr
Снег не убирают, дать всем навальнятнах по 15 и на снег, может языки отсохнут)))
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