Петербуржцы 257 раз пожаловались в Смольный на неубранный снег. Отработано меньше половины заявок

На горячие линии профильных комитетов Смольного с субботы поступило 257 обращений от горожан, недовольных уборкой снега. Большинство жалуется на сугробы на дорогах, в лидерах Адмиралтейский, Калининский и Выборгский районы.
Подробности схватки со снегом Смольный сообщает 22 февраля. С субботы, 20-го числа, и до четырёх часов вечера понедельника дежурная служба комитета по благоустройству приняла 194 обращения. Отработано 113, на контроле остаётся 81.
«Среди районов по количеству обращений лидируют Калининский, Выборгский и Адмиралтейский районы города», — отмечают в пресс-службе, добавляя, что активность недовольных состоянием дорог по сравнению с бесснежными днями выросла втрое.
В Жилищном комитете поток жалоб ниже. За последние два выходных по горячей линии оставили 63 заявки, связанные с уборкой внутриквартальных территорий. Из них 59 остаются на контроле.
Замечания по дорожному и жилищному блоку операторы перенаправляют соответственно дорожным предприятиям и районным администрациям. Отчёт предоставить обязаны в течение суток.
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