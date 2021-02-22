«Нью-Йорк Рейнджерс» поддержал Панарина: Это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес нападающего Артемия Панарина. В официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте команды 22 февраля, сказано, что хоккеист «категорически отрицает все обвинения этой сфабрикованной истории».



«Это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях. Артемий шокирован и обеспокоен. На время он покинет расположение команды. Клуб полностью поддерживает Артемия и будет работать вместе с ним, чтобы разобраться в источнике этого необоснованного обвинения», — говорится в сообщении.