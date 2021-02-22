«Нью-Йорк Рейнджерс» поддержал Панарина: Это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес нападающего Артемия Панарина. В официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте команды 22 февраля, сказано, что хоккеист «категорически отрицает все обвинения этой сфабрикованной истории».
«Это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях. Артемий шокирован и обеспокоен. На время он покинет расположение команды. Клуб полностью поддерживает Артемия и будет работать вместе с ним, чтобы разобраться в источнике этого необоснованного обвинения», — говорится в сообщении.
Ранее российский тренер Андрей Назаров, который работал с Панариным в подмосковном «Витязе» и петербургском СКА, заявил, что в 2011 году хоккеист якобы избил и попытался изнасиловать 18-летнюю девушку на выезде в Риге.
В 2019-м Панарин стал самым дорогим российским игроком в истории НХЛ, подписав контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на 7 лет с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год. Хоккеист также прославился критикой президента России Владимира Путина.