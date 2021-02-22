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«Нью-Йорк Рейнджерс» поддержал Панарина: Это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес нападающего Артемия Панарина. В официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте команды 22 февраля, сказано, что хоккеист «категорически отрицает все обвинения этой сфабрикованной истории».

«Это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях. Артемий шокирован и обеспокоен. На время он покинет расположение команды. Клуб полностью поддерживает Артемия и будет работать вместе с ним, чтобы разобраться в источнике этого необоснованного обвинения», — говорится в сообщении.

Ранее российский тренер Андрей Назаров, который работал с Панариным в подмосковном «Витязе» и петербургском СКА, заявил, что в 2011 году хоккеист якобы избил и попытался изнасиловать 18-летнюю девушку на выезде в Риге.

В 2019-м Панарин стал самым дорогим российским игроком в истории НХЛ, подписав контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на 7 лет с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год. Хоккеист также прославился критикой президента России Владимира Путина.

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Комментарии (7)

262245481
Грязный Наз всё не может успокоиться.... тренер из него так себе, решил попиариться за счёт других, и обязательно с какой нибудь грязной историей...
Цианид калия
а ничего, что в оригинале брехни нет ни слова про попытку изнасилования?
OldObyvatel
Оказывается, не все спортсмены одинаково тупы.
Для этого надо быть не только умным и смелым, но и финансово независимым от государства.
Пример Овечкина подтверждает это. От РФ не зависит, но страх и отсутствие ума тащат его в болото путинизма. Наверное, в Госдуру очень хочется, не все же время клюшкой махать.
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